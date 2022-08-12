Eski Eşiyle İlgili Olay İtiraf! - Son Dakika
Üye Girişi

Eski Eşiyle İlgili Olay İtiraf!

12.08.2022 13:02
Eski Eşiyle İlgili Olay İtiraf!

Keremcem, YouTube'da yayınlanan 'Dur Bi Dinle' serisine konuk oldu. Keremcem, aşıklar şehri Paris'te mutluluğa 'evet' deyip, bir yıl sonra boşandığı Seda Güven'le evliliği hakkında flaş bir itirafta bulundu. İşte detaylar...

2014 yılında nikah masasına oturduğu Seda Güven'den 2015'te boşanan Keremcem, ünlü oyuncu ile evliliği hakkında çarpıcı bir itirafta buludu.

"ŞAKA YOLU BİR EVLİLİK TEKLİFİYDİ"

Keremcem, "Biraz şaka yolu bir evlilik teklifiydi. Seda bildiği için sorun değil. Mutlu, tatlı bir evliliği var evladıyla. Aydın Boysan'ın 93'üncü doğum günündeydik, Seden Gürel de vardı. Seden, 'Annenin bana hediye ettiği yüzük var. Evlenme teklif edeceksen olursan bende' dedi ve çıkardı.

Ben de aldım, diz çöktüm, Seda ağlamaya başladı. O anda 'Tamam böyle bir şey planlamıyordum ama şimdi değilse ne zaman?' diye düşündüm" ifadelerini kullandı.

"BAZEN EVLİLİK OLMUYOR"

Sözlerini sürdüren Keremcem, "Seda ile iki yıldır birlikteydik. Öyle evlendik biz. İlginçti, yakın arkadaşlarım biliyor bunu. Seden Gürel'in yaptığı şakayla başladı, benim yaptığım şakayla devam etti. Sonra ciddiye döndü. Paris'e gittik, evlendik. Mutluyduk, herşey yolundaydı ama evlilik bazen olmuyor" şeklinde konuştu.

KEREMCEM KİMDİR?

Keremcem kimdir, nereli, kaç yaşında; 28 Aralık 1977 tarihinde Muğla Milas doğumlu Keremcem 44 yaşındadır. Asıl Adı Kerem Cem Dürük'dür. Keremcem, oyunculuk ve şarkıcılık yapmaktadır. Ege Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünü tamamladı.

2005'te "Eylül" adlı parça ile ilk albümünü çıkardı. Ancak asıl çıkışını "Ağlayalım Beraber" adlı şarkı ile yaptı. 2005'te oyunculuk dünyasına adım atan Keremcem "Kerem ile Aslı" dizisinde rol aldı. Ayrıca O Hayat Benim, Merhaba Hayat, Kavak Yelleri, Tövbeler Tövbesi, İki Yabancı, Keskin Bıçak, Elif, Avrupa Yakası ve Aşk Oyunu dizilerinde de oynadı.

YORUMLAR
500
Paralimpik okçu Öznur Cüre, azmiyle hayat mücadelesinde hedefi 12'den vurdu Paralimpik okçu Öznur Cüre, azmiyle hayat mücadelesinde hedefi 12'den vurdu Fransa'da havalimanındaki bıçaklı saldırgan öldürüldü Fransa'da havalimanındaki bıçaklı saldırgan öldürüldü
Kaynak: Snob Magazin

Seda Güven, Keremcem, Paris, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Eski Eşiyle İlgili Olay İtiraf! - Son Dakika

Bu haber Snob Magazin tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Snob Magazin tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Snob Magazin kurumudur.

Son Dakika
12:32 ORC'a göre AK Parti'nin oyları yüzde 27'ye düşerken İYİ Parti'nin oyları yüzde 22'ye yükseldi
12:24 Kılıçdaroğlu: CHP, iktidara en yakın dönemdedir
12:21 Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi hedefi önündeki tek engel olan Kopenhag maçına tam kadro gidiyor
12:09 Kılıçdaroğlu YSK bilgilerini nereden aldığını açıklamadı! CHP'nin düzeltme yapması sonrası İçişleri Bakanı Soylu özür bekliyor
12:29 Brezilya'nın Ankara Büyükelçisi Ceglia: Kafamda Türkiye her zaman Osmanlı İmparatorluğu olarak canlanıyordu
11:50 Akılalmaz kuş her gün aynı saatte pencere içerisinden girerek para bırakıyor
11:38 Tuz Gölü'nü alg ve bakteriler sardı! Gölün pembeye dönmesinin nedeni belli oldu
11:28 Sigara bağımlısının akciğer görüntüsü korkuttu! Farkı gören bırakabilir
11:25 Şovmen Mehmet Ali Erbil cinsel ilişki hayatını anlattı: Haftada 6 gün yaptım
11:24 Bu nasıl bir zalimlik! İnsan kaçakçısı, 39 göçmenin kamyon kasasında ölümüne neden oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2022 13:03:05. #1.12#
SON DAKİKA: Eski Eşiyle İlgili Olay İtiraf! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement