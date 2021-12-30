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"Kesişme; İyi ki Varsın Eren"in çocuk yıldızları dikkat çekti - Son Dakika

"Kesişme; İyi ki Varsın Eren"in çocuk yıldızları dikkat çekti

30.12.2021 14:42
"Kesişme; İyi ki Varsın Eren"in çocuk yıldızları dikkat çekti

Trabzon Maçka'da teröristlerin kurduğu pusuda şehit olan Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in yaşam öyküsünü anlatan TRT ortak yapımı "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filmi, Eren Bülbül'ün doğum gününde 1 Ocak 2022'de vizyona girecek.

Trabzon Maçka'da teröristlerin kurduğu pusuda şehit olan Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in yaşam öyküsünü anlatan TRT ortak yapımı "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filmi, Eren Bülbül'ün doğum gününde 1 Ocak 2022'de vizyona girecek.

TRT ortak yapımı "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filminde, usta oyuncu kadrosunun yanı sıra birçok çocuk oyuncu da rol aldı. Eren Bülbül'ün çocukluğunu ise iki küçük oyuncu canlandırdı. Eren'in 4 yaşındaki halini Ömer Asaf Kurtulmuş, 9 yaşındaki halini ise Ahmet Eren Taşdelen oynadı. Filmde, Cemile/Ferhat Gedik'in kızı Perizat Kayra Gedik'in 3 yaş halini Ada Erma, 8 yaşındaki halini Ada Cansu Yüksel, oğulları Alp Koray Gedik'in 9 yaş halini Berkay Yıldırım, 16 yaşındaki halini ise Ata Mert Sergi canlandırdı. Eren Bülbül'ün kardeşlerini ise Nisanur Boliç, Halil İbrahim Pulat, Ayşe Eliz Kolaylı, Asya Lina Bayrak, Asya Beren Yenigül ve Ece Karakurt canlandırdı.

İki şehidin yaşamından kesitleri beyazperdeye aktaran filmin çekimleri sırasında rollerini büyük başarıyla tamamlayan çocuk oyuncular, yapımcı Mustafa Uslu ve yönetmen Özer Feyzioğlu'ndan tam not aldı.

Trabzon Maçka'daki yayla çekimlerinde sünnet sahnesi ve odun taşıma sahnelerinde büyük beğeni toplayan Ömer Asaf Kurtulmuş ve Ahmet Eren Taşdelen'i, filmin başrol oyuncuları da tebrik etti. Yönetmen Özer Feyzioğlu, sete gidip gelirken Ömer Asaf Kurtulmuş'u omzuna alarak taşıdı. Çocuk oyuncular, Karadeniz'in yemyeşil yaylalarında, fındık bahçelerinde hem oyun oynayarak keyifli anlar geçirdiler hem de rollerinin hakkını vererek takdir topladı.

"Filmimizde en büyük alkışı çocuk oyuncularımız hak etti"

Filmdeki çocuk oyuncuların büyük bir performans sergilediğini belirten yönetmen Özer Feyzioğlu, "Küçük Eren'lerin hepsi muhteşem oynadılar. Onları hepimiz çok sevdik. Ömer Asaf'la yaptığımız yayla çekimlerinde hem mis gibi Karadeniz havasını içine çekerek oyunlar oynadı, hem de sahnelerini başarıyla canlandırdı. Yine Eren Bülbül'ü canlandıran diğer oyuncumuz Ahmet Eren Taşdelen de çok başarılıydı. Tüm çocuk yıldızlarımız büyük bir performans sergiledi. 16 yaşındaki Rahman Beşel de yine büyük alkışı hak etti. Tüm oyuncu ekibimize ve çocuk yıldızlarımıza çok teşekkür ediyorum" dedi. Eren Bülbül'ün doğum gününde 1 Ocak 2022'de vizyona girecek olan - İSTANBUL

Kesişme; İyi ki Varsın Eren in çocuk yıldızları dikkat çekti
Kesişme; İyi ki Varsın Eren in çocuk yıldızları dikkat çekti
Kesişme; İyi ki Varsın Eren in çocuk yıldızları dikkat çekti
Kesişme; İyi ki Varsın Eren in çocuk yıldızları dikkat çekti

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Eren Bülbül, oyunlar, Gedik, Çocuk, Magazin, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin 'Kesişme; İyi ki Varsın Eren'in çocuk yıldızları dikkat çekti - Son Dakika Magazin


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