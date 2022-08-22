Kıbrıs İkinci Memleketim - Son Dakika
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Kıbrıs İkinci Memleketim

22.08.2022 19:50
Kıbrıs İkinci Memleketim

Geçtiğimiz hafta sonu Kıbrıs Lord's Palace Hotel' de sahne alan Koray Avcı, verdiği açık hava konserinde sevenlerine müziği ile unutulmaz bir gece yaşattı.

Koray Avcı, " Kıbrıs, her zaman benim ikinci memleketim olmuştur. Benim hiç albümüm olmadığı dönemler bile ben Kıbrıs' ta mini konserler verirdim ve o dönem Kıbrıs, bana çok sahip çıkmıştır. O yüzden Kıbrıs'ın yeri bende ayrıdır." dedi.

"Ünlü olduktan sonra bir değişim oldu mu hayatınızda?" sorusuna Avcı "Bir insanı para, şöhret, mal, mülk, servet, değiştirmez, insanın içinde değişmeye ihtiyaç vardır o yüzden insan değişir. Beni para değiştiremez, ben zengin bir ailenin çocuğuyum. Ben ailem fakirlik çektiği dönem bende tattım, o yüzden para insanı değiştirmez, insan değişmek isterse değişir." diye cevap verdi.

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Kaynak: Snob Magazin

Koray Avcı, Kıbrıs, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kıbrıs İkinci Memleketim - Son Dakika

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