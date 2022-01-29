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Kıbrıs Zafere Doğru'da neler oldu: Barış Harekatı başlıyor - Son Dakika

Kıbrıs Zafere Doğru'da neler oldu: Barış Harekatı başlıyor

29.01.2022 09:42
Kıbrıs Zafere Doğru'da neler oldu: Barış Harekatı başlıyor

Kıbrıs Zafere Doğru dizisinde, Makaryos'un ölümü yeni bölüme damga vuruyor. Kıbrıs Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaşkanı olan ve adanın Yunanistan'a bağlanması için uğraşan, Enosis hareketinin başında bulunan Başpiskopos Makarios'a dizide Emre Törün hayat veriyor.

Dizinin dün yayınlanan üçüncü bölümünde yaşananlar özetle şöyle:

Yıl 1974… Yunanistan cuntası, kendileriyle ters düşen Makaryos'a, Nikos Sampson eliyle bir darbe düzenler. Ankara, bu haberi alır almaz duruma el koyar. Başbakan Ecevit ve yardımcısı hükümet ortağı Erbakan, acil bir şekilde müdahale kararı alır.

Ecevit, diğer garantör ülke İngiltere'yle birlikte müdahalede bulunmak üzere Londra yolunu tutarken genelkurmay askeri müdahale için hazırlıklara başlar. Makaryos ise İngilizler tarafından Malta'ya kaçırılır.

Rum kesiminde Makaryos ve Sampson yanlıları arasında iç savaş çıkmıştır. Yedi yıldır farklı yerlerde görev yapmakta olan Zifir Petek, Ankaralı ve Kemal'e iletilen askeri müdahale ihtimali ile tekrar bir araya gelmek üzere Lefkoşa'ya çağrılır.

Ecevit, Londra'dan istediğini alamadan dönünce müdahalenin zaruri olduğu konusunda anlaşılır ve Amarika'nın tüm ısrarlarına rağmen çıkartma gerçekleştirilir.

Mücahitlerimiz ise uçaklardan atılan paraşütçü mehmetçiği karşılamak ve onların salimen inip diğer birliklerle kayıpsız buluşmalarına yardım etmek üzere saha temizliği yağmaktadır. 11 yıldır beklenen gün gelir ve Mehmetçik adaya çıkar.

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Kıbrıs Barış Harekatı, Kıbrıs Zafere Doğru, Bülent Ecevit, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kıbrıs Zafere Doğru'da neler oldu: Barış Harekatı başlıyor - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Kıbrıs Zafere Doğru'da neler oldu: Barış Harekatı başlıyor - Son Dakika
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