ATV ekranlarının ilgiyle izlenen programlarından Kim Milyoner Olmak İster'in dün akşam yayınlanan bölümüne Dilara Tayfun isimli yarışmacı damga vurdu.
5 bin TL değerindeki dördüncü soruya kadar takılmadan gelen yarışmacıya son olarak "Beşi beş kuruştan beş yumurta kaç kuruş eder?" sorusu yöneltildi. Soru karşısında bir süre düşünen yarışmacı cevabı içerisinde gizli olan soruya 25 kuruş cevabı verdi. Oysa doğru cevap 5 kuruştu.
"Soruyu doğru okuduğundan emin misin Dilara?" diyen soran İmirzalıoğlu da iki eliyle 5 işareti yaparakyarışmadan elenen yarışmacıya doğru cevabın aslında sorunun içerisinde olduğu belirtti.
Son Dakika › Magazin › Kim Milyoner Olmak İster'de cevabı içerisinde olan soruyu bilemeyen yarışmacı elendi - Son Dakika