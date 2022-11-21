Kim Milyoner Olmak İster'de cevabı içerisinde olan soruyu bilemeyen yarışmacı elendi - Son Dakika
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Kim Milyoner Olmak İster'de cevabı içerisinde olan soruyu bilemeyen yarışmacı elendi

21.11.2022 12:34

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında, "Beşi beş kuruştan beş yumurta kaç kuruş eder?" sorusunu bilemeyen yarışmacı elendi. Sunucu Kenan İmirzalıoğlu da iki eliyle 5 işareti yaparak yarışmadan elenen yarışmacıya doğru cevabın aslında sorunun içerisinde olduğu ifade etti.

ATV ekranlarının ilgiyle izlenen programlarından Kim Milyoner Olmak İster'in dün akşam yayınlanan bölümüne Dilara Tayfun isimli yarışmacı damga vurdu.

CEVAP SORUNUN İÇİNDEYDİ

5 bin TL değerindeki dördüncü soruya kadar takılmadan gelen yarışmacıya son olarak "Beşi beş kuruştan beş yumurta kaç kuruş eder?" sorusu yöneltildi. Soru karşısında bir süre düşünen yarışmacı cevabı içerisinde gizli olan soruya 25 kuruş cevabı verdi. Oysa doğru cevap 5 kuruştu.

İMİRZALIOĞLU ELİYLE 5 İŞARETİ YAPTI

"Soruyu doğru okuduğundan emin misin Dilara?" diyen soran İmirzalıoğlu da iki eliyle 5 işareti yaparakyarışmadan elenen yarışmacıya doğru cevabın aslında sorunun içerisinde olduğu belirtti.

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Kenan İmirzalıoğlu, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kim Milyoner Olmak İster'de cevabı içerisinde olan soruyu bilemeyen yarışmacı elendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kim Milyoner Olmak İster'de cevabı içerisinde olan soruyu bilemeyen yarışmacı elendi - Son Dakika
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