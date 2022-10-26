Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacının joker kullandığı soru şaşkınlık yarattı - Son Dakika
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Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacının joker kullandığı soru şaşkınlık yarattı

26.10.2022 12:17

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında bir yarışmacının, "Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Sovyetler Birliği'nin son lideri kimdir?" sorusunda joker hakkını kullanması büyük şaşkınlık yarattı.

ATV ekranlarının en çok izlenen yapımları arasında yer alan Kim Milyoner Olmak İster, milyonlarca insanı ekranlara kilitlemeye devam ediyor. Yarışmada sorulan sorular ise sık sık gündem oluyor. Fakat son bölümde yaşananlar adeta ekran başındakileri çileden çıkardı.

SEYİRCİ YANLIŞ YÖNLENDİRDİ

Kim Milyoner Olmak İster'de, geçtiğimiz günlerde vefat eden, Sovyetler Birliği'nin son lideri Mihail Gorbaçov soruldu. "Geçtiğimiz günlerde vefat eden, Sovyetler Birliği'nin son lideri kimdir?" sorusunda yarışmacı "seyirci jokerini" kullandı, seyirci Kraliçe II. Elizabeth yanıtını verirken, yarışmacı ise seyircinin verdiği yanıta güvenmeyerek "yarı yarıya joker" hakkını kullandı.

SORUYU BİLDİ

Joker hakları ile doğru yanıtını bulan yarışmacı 7 bin 500 TL'lik soruyu bildi. O anlar sosyal medyada tartışma yarattı.

Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacı joker kullandı, seyircinin cevabı izleyenleri çıldırttı
Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacı joker kullandı, seyircinin cevabı izleyenleri çıldırttı
Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacı joker kullandı, seyircinin cevabı izleyenleri çıldırttı
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