Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran anlar! Yarışmacının elendiği soru gündem oldu - Son Dakika
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Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran anlar! Yarışmacının elendiği soru gündem oldu

07.11.2022 13:24

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışması yine ilginç anlara sahne oldu. Programda yarışmacının alfabe sorusunu bilememesi sosyal medyada gündem oldu.

ATV ekranlarının en çok izlenen yapımları arasında yer alan Kim Milyoner Olmak İster, milyonlarca insanı ekranlara kilitlemeye devam ediyor. Yarışmada sorulan sorular ise sık sık gündem oluyor. Fakat son bölümde yaşananlar adeta ekran başındakileri çileden çıkardı.

3'ÜNCÜ SORUDA YARIŞMAYA VEDA ETTİ

Yarışmanın son bölümündeSadrettin Doğu Aytun isimli yarışmacıya sorulan alfabe sorusu sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti. Yarışmaya hızlı başlayan yarışmacı 3'üncü soruda takıldı. 3 bin TL'lik üçüncü sorudaki alfabe sorusunu yanlış yanıtlayan oyuncu ve seslendirme sanatçısı olan Aytun 2 bin TL alıp yarışmaya veda etti.

Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacının elendiği alfabe sorusu gündem oldu

"29 harfli Türk alfabesinin sondan yirmi beşinci harfi hangisidir?"

A-) D

B-) E

C-) U

D-) Ü

Doğru Cevap : A şıkkı

Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacının elendiği alfabe sorusu gündem oldu
Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacının elendiği alfabe sorusu gündem oldu
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Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran anlar! Yarışmacının elendiği soru gündem oldu - Son Dakika


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