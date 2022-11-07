ATV ekranlarının en çok izlenen yapımları arasında yer alan Kim Milyoner Olmak İster, milyonlarca insanı ekranlara kilitlemeye devam ediyor. Yarışmada sorulan sorular ise sık sık gündem oluyor. Fakat son bölümde yaşananlar adeta ekran başındakileri çileden çıkardı.
Yarışmanın son bölümündeSadrettin Doğu Aytun isimli yarışmacıya sorulan alfabe sorusu sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti. Yarışmaya hızlı başlayan yarışmacı 3'üncü soruda takıldı. 3 bin TL'lik üçüncü sorudaki alfabe sorusunu yanlış yanıtlayan oyuncu ve seslendirme sanatçısı olan Aytun 2 bin TL alıp yarışmaya veda etti.
"29 harfli Türk alfabesinin sondan yirmi beşinci harfi hangisidir?"
A-) D
B-) E
C-) U
D-) Ü
Doğru Cevap : A şıkkı
Son Dakika › Magazin › Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran anlar! Yarışmacının elendiği soru gündem oldu - Son Dakika