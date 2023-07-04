Kim Milyoner Olmak İster'de 19 yıllık akademisyen ikinci soruyu bilemeyerek elendi - Son Dakika
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Kim Milyoner Olmak İster'de 19 yıllık akademisyen ikinci soruyu bilemeyerek elendi

04.07.2023 12:05

Kim Milyoner Olmak İster'e katılan 19 yıllık bir akademisyen, mantık sorusuna yanlış cevap verince barajı geçemeden elendi. Yarışmacının basit soruda elenmesi sosyal medyada gündem oldu.

ATV ekrankarınsevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster zaman zaman şaşırtan anlara sahne oluyor. Yarışmacılar bazen heyecanına yenik düşüp en basit soruda elenebiliyor. 19 yıllık akademisyen de kolay soruya yanlış cevap verince yarışmaya erken veda etti.

YANLIŞ CEVAP VERDİ

ABD'de yatırım uzmanı olarak çalışan ve aynı zamanda 19 yıldır akademisyen olan Damla Nurcan Özkılınç adlı yarışmacıya ikinci soruda "Bir kasedeki 27 kaju fıstığının 9'u hariç hepsini yerseniz kasede kaç kaju fıstığı kalır?" sorusu soruldu.

Kim Milyoner Olmak İster'de 19 yıllık akademisyen ikinci soruda elendi

SOSYAL MEDYANIN DİLİNE DÜŞTÜ

Yarışmacı soruya "18" yanıtını verdi. Cevabın yanlış çıkmasının ardından ikinci soruda elenen Özkılınç "Evet ya. Dikkatsizliğinin kurbanı oluyor insan" dedi. Özkılınç'ın barajı aşamadan elenmesi sosyal medyanın diline düştü.

Kim Milyoner Olmak İster'de 19 yıllık akademisyen ikinci soruda elendi
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Son Dakika Magazin Kim Milyoner Olmak İster'de 19 yıllık akademisyen ikinci soruyu bilemeyerek elendi - Son Dakika


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