\'\'Kim Milyoner Olmak İster?\'\' yarışmasında 5 milyonluk soru ilk kez açıldı

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu "Kim Milyoner Olmak İster?" yarışmasında bu akşam 13'üncü soru yani 5 milyon değerindeki soru ilk kez açıldı.

5 MİLYONLUK SORU AÇILDI

Eyüp İşler adındaki yarışmacı, başarılı bir yarışma yürüterek adeta 5 milyon lira değerindeki 13'üncü soruyu açtırdı.





İşte 5 milyonluk soru:

İlki Sinop İnceburun'la Hatay'ın en güneyi arasına, ikincisi Iğdır'ın en doğusuyla Gökçeada'nın en batı ucu arasına olmak üzere iki adet kuş uçuşu çizgi çekilecek olsa bu iki çizgi nerede kesişirdi?

A) Çorum

B) Yozgat

C) Sivas

D) Tokat

Öte yandan İşler, 5 milyon lira değerindeki soruyu henüz yanıtlamadı.