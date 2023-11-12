 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
''Kim Milyoner Olmak İster?'' yarışmasında 5 milyonluk soru ilk kez açıldı - Son Dakika

''Kim Milyoner Olmak İster?'' yarışmasında 5 milyonluk soru ilk kez açıldı

\'\'Kim Milyoner Olmak İster?\'\' yarışmasında 5 milyonluk soru ilk kez açıldı
12.11.2023 22:14  - Güncelleme: 22:18

''Kim Milyoner Olmak İster?'' yarışmasında Eyüp İşler adındaki yarışmacı, 13'üncü yani, 5 milyon liralık soruyu açtırdı. Bir coğrafya sorusu olan 5 milyon lira değerindeki ''İlki Sinop İnceburun'la Hatay'ın en güneyi arasına, ikincisi Iğdır'ın en doğusuyla Gökçeada'nın en batı ucu arasına olmak üzere iki adet kuş uçuşu çizgi çekilecek olsa bu iki çizgi nerede kesişirdi?'' sorusunun cevabı merak konusu oldu.

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu "Kim Milyoner Olmak İster?" yarışmasında bu akşam 13'üncü soru yani 5 milyon değerindeki soru ilk kez açıldı.

5 MİLYONLUK SORU AÇILDI

Eyüp İşler adındaki yarışmacı, başarılı bir yarışma yürüterek adeta 5 milyon lira değerindeki 13'üncü soruyu açtırdı.

'Kim Milyoner Olmak İster?' yarışmasında bir ilk: 5 milyonluk soru ilk kez açıldı


İşte 5 milyonluk soru:

İlki Sinop İnceburun'la Hatay'ın en güneyi arasına, ikincisi Iğdır'ın en doğusuyla Gökçeada'nın en batı ucu arasına olmak üzere iki adet kuş uçuşu çizgi çekilecek olsa bu iki çizgi nerede kesişirdi?

A) Çorum

B) Yozgat

C) Sivas

D) Tokat

Öte yandan İşler, 5 milyon lira değerindeki soruyu henüz yanıtlamadı.

Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Magazin

Kenan İmirzalıoğlu, İnceburun, Hatay, Eyüp, 3. Sayfa, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin ''Kim Milyoner Olmak İster?'' yarışmasında 5 milyonluk soru ilk kez açıldı - Son Dakika


Son Dakika
22:14 ''Kim Milyoner Olmak İster?'' yarışmasında 5 milyonluk soru ilk kez açıldı
21:47 Anayasa Mahkemesi üyelerine soruşturma açılabilir mi? Av. Gün Haberler.com stüdyosunda cevapladı
21:44 Milli ara dönüşü yok! Osayi Samuel, Adana Demirspor maçında cezalı duruma düştü
20:51 Fenerbahçe, Süper Lig'in 12. haftasında Adana Demirspor ile 0-0 berabere kaldı
20:33 Soğanlı Vadisi'ne nüfusunun 450 katı kadar turist geldi
19:43 Neler çıkardı neler! Adana Demirspor'un kalecisi Fenerbahçe'ye geçit vermedi
19:19 Doğu Akdeniz'de düşen ABD askeri uçağıyla ilgili sır perdesi aralandı
19:00 Ekrem İmamoğlu: Kurultay günü yapılan, "Kılıçdaroğlu çekilecek" paylaşımıyla ilgim yok
18:50 "Çok ağladı" diyen Rıza Çalımbay'dan Ghezzal açıklaması
18:33 İsrail'in, ''Hamas, Şifa Hastanesi'nden ilaçları çalıyor'' iddiasını Dezenformasyonla Mücadele Merkezi yalanladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2023 22:28:37. #1.12#
SON DAKİKA: ''Kim Milyoner Olmak İster?'' yarışmasında 5 milyonluk soru ilk kez açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement