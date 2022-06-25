Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında yaşananlar izleyenleri şaşırttı! Yarışmacı programın sunucusu Kenan İmirzalıoğlu'nu tanıyamadı - Son Dakika
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Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında yaşananlar izleyenleri şaşırttı! Yarışmacı programın sunucusu Kenan İmirzalıoğlu'nu tanıyamadı

25.06.2022 12:05

Sunucusunun Kenan İmirzalıoğlu olduğu yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'e katılan Çağla Kaymak isimli yarışmacı, İmirzalıoğlu ile ilgili soru karşısında verdiği cevapla izleyenleri şaşırttı. Karşısında oturan Kenan İmirzalıoğlu'nu tanıyamayan yarışmacı, "Kenan İmirzalıoğlu'nu pek çıkaramadım" diyerek herkesi şaşkına çevirdi.

Yıllardır ATV ekranlarında yayınlanan ve sunuculuğunu Kenan İmirzalıoğlu'nun yaptığı Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının dün akşam yayınlanan bölümünde ilginç anlar yaşandı.

"KENAN İMİRZALIOĞLU'NU ÇIKARAMADIM"

İlk sorulara doğru cevap veren Çağla Kaymak, ikinci baraj sorusunda zorlandı. Yarışmacının karşısına ikinci barajda, " Uğur Yücel'in yönettiği, başrollerinde Kenan İmirzalıoğlu ve Olgun Şimşek'in yer aldığı 2004 Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde 'En iyi Film' ödülünü alan film hangisidir?" sorusu çıktı. Şıklarda ise, 'A- Ejder Kapanı', B- Kabadayı, C- Uzun Hikaye, D- Yazı Tura gibi seçenekler yer aldı. Aklında iki şık olduğunu söyleyen yarışmacı, "Kenan İmirzalıoğlu'nu pek çıkaramadığım için biraz zorlanıyorum" dedi.

Kim Milyoner Olmak İster'de pes dedirten anlar! Yarışmacı, sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nu tanıyamadı

KENAN İMİRZALIOĞLU ŞAŞKINLIĞINI GİZLEYEMEDİ

Yarı yarıya joker hakkını kullanan yarışmacı, A- Ejder Kapanı şıkkını seçti ancak cevap D- Yazı Tura idi. Cevaptan sonra konuşan İmirzalıoğlu, "Çağla gerçekten çıkartamadın mı? Ejder Kapanı'nı 2009'da çekmiştik yine Uğur Ağabeyle. Yazı Tura'da Uğur Yücel yönetmenlik yaptı. Sağlık olsun" ifadelerini kullandı. Yarışmacı yarışmadan 2 bin TL alarak yarışmaya veda etti.

Kim Milyoner Olmak İster'de pes dedirten anlar! Yarışmacı, sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nu tanıyamadı
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Kenan İmirzalıoğlu, Uğur Yücel, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında yaşananlar izleyenleri şaşırttı! Yarışmacı programın sunucusu Kenan İmirzalıoğlu'nu tanıyamadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında yaşananlar izleyenleri şaşırttı! Yarışmacı programın sunucusu Kenan İmirzalıoğlu'nu tanıyamadı - Son Dakika
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