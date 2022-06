Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında yaşananlar izleyenleri şaşırttı! Yarışmacı programın sunucusu Kenan İmirzalıoğlu'nu tanıyamadı

Yıllardır ATV ekranlarında yayınlanan ve sunuculuğunu Kenan İmirzalıoğlu'nun yaptığı Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının dün akşam yayınlanan bölümünde ilginç anlar yaşandı.

"KENAN İMİRZALIOĞLU'NU ÇIKARAMADIM"

İlk sorulara doğru cevap veren Çağla Kaymak, ikinci baraj sorusunda zorlandı. Yarışmacının karşısına ikinci barajda, " Uğur Yücel'in yönettiği, başrollerinde Kenan İmirzalıoğlu ve Olgun Şimşek'in yer aldığı 2004 Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde 'En iyi Film' ödülünü alan film hangisidir?" sorusu çıktı. Şıklarda ise, 'A- Ejder Kapanı', B- Kabadayı, C- Uzun Hikaye, D- Yazı Tura gibi seçenekler yer aldı. Aklında iki şık olduğunu söyleyen yarışmacı, "Kenan İmirzalıoğlu'nu pek çıkaramadığım için biraz zorlanıyorum" dedi.

KENAN İMİRZALIOĞLU ŞAŞKINLIĞINI GİZLEYEMEDİ

Yarı yarıya joker hakkını kullanan yarışmacı, A- Ejder Kapanı şıkkını seçti ancak cevap D- Yazı Tura idi. Cevaptan sonra konuşan İmirzalıoğlu, "Çağla gerçekten çıkartamadın mı? Ejder Kapanı'nı 2009'da çekmiştik yine Uğur Ağabeyle. Yazı Tura'da Uğur Yücel yönetmenlik yaptı. Sağlık olsun" ifadelerini kullandı. Yarışmacı yarışmadan 2 bin TL alarak yarışmaya veda etti.