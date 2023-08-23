Enflasyon Milyoner'i de vurdu! Büyük ödülün revize edildiği söylentisi var

ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışma programlarından Kim Milyoner Olmak İster'de yeni sezonda 1 milyon TL olarak verilen büyük ödülün 5 milyon TL olarak güncelleneceği öne sürüldü.

TL'DEKİ DEĞER KAYBI MI NEDEN OLDU?

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu yaptığı programda büyük ödülün 5 milyon TL olarak güncellenmesinde Türk Lirası'ndaki değer kaybının etkili olduğu konuşuluyor.

GÖZLER YAPILACAK AÇIKLAMADA

Yeni sezon tanıtımı çekilen yarışmadaki büyük ödül miktarının 5 milyon TL'ye yükseltildiği iddialarıyla ilgili gerek kanaldan gerekse yapımcıdan henüz bir açıklama yapılmadı.