ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışma programlarından Kim Milyoner Olmak İster'de yeni sezonda 1 milyon TL olarak verilen büyük ödülün 5 milyon TL olarak güncelleneceği öne sürüldü.
Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu yaptığı programda büyük ödülün 5 milyon TL olarak güncellenmesinde Türk Lirası'ndaki değer kaybının etkili olduğu konuşuluyor.
Yeni sezon tanıtımı çekilen yarışmadaki büyük ödül miktarının 5 milyon TL'ye yükseltildiği iddialarıyla ilgili gerek kanaldan gerekse yapımcıdan henüz bir açıklama yapılmadı.
Son Dakika › Magazin › Enflasyon Milyoner'i de vurdu! Büyük ödülün revize edildiği söylentisi var - Son Dakika