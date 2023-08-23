Enflasyon Milyoner'i de vurdu! Büyük ödülün revize edildiği söylentisi var - Son Dakika

Enflasyon Milyoner'i de vurdu! Büyük ödülün revize edildiği söylentisi var

Son Güncelleme: 23.08.2023 10:25

'Kim Milyoner Olmak İster' yarışma programındaki büyük ödülün revize edildiği öne sürüldü. Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı ama yeni rakamın 5 milyon TL olacağı söylentisi var.

ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışma programlarından Kim Milyoner Olmak İster'de yeni sezonda 1 milyon TL olarak verilen büyük ödülün 5 milyon TL olarak güncelleneceği öne sürüldü.

TL'DEKİ DEĞER KAYBI MI NEDEN OLDU?

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu yaptığı programda büyük ödülün 5 milyon TL olarak güncellenmesinde Türk Lirası'ndaki değer kaybının etkili olduğu konuşuluyor.

GÖZLER YAPILACAK AÇIKLAMADA

Yeni sezon tanıtımı çekilen yarışmadaki büyük ödül miktarının 5 milyon TL'ye yükseltildiği iddialarıyla ilgili gerek kanaldan gerekse yapımcıdan henüz bir açıklama yapılmadı.

Kenan İmirzalıoğlu, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Enflasyon Milyoner'i de vurdu! Büyük ödülün revize edildiği söylentisi var - Son Dakika


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SON DAKİKA: Enflasyon Milyoner'i de vurdu! Büyük ödülün revize edildiği söylentisi var - Son Dakika
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