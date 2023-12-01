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Kırmızı halıda siyah kuğu gibi süzüldü! Hande Erçel, Arabistan'daki tarzıyla büyüledi gibi - Son Dakika

Kırmızı halıda siyah kuğu gibi süzüldü! Hande Erçel, Arabistan'daki tarzıyla büyüledi gibi

Suudi Arabistan'da düzenlenen Kızıldeniz Uluslararası Film Festivali'ne katılan oyuncu Hande Erçel, tarzıyla tam not aldı. Ünlü oyuncunun her zamanki tarzının dışına çıkması dikkat çekti.

01.12.2023 - 16:30,  Güncelleme: 16:34
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Ünlü oyuncu Hande Erçel, tarzıyla Suudi Arabistan'da düzenlenen Kızıldeniz Uluslararası Film Festivali'ne damga vurdu. Erçel, oldukça kapalı bir kıyafetle kırmızı halıda boy gösterdi.

BU KEZ TERS KÖŞE YAPTI

Sosyetik iş insanı Hakan Sabancı ile 1 yıldır aşk yaşayan Hande Erçel, geçtiğimiz günlerde30'uncu yaşı için "The Great Gatsby" temalı bir parti düzenlemişti. Cesur tarzıyla dikkat çeken Erçel, tarzıyla ters köşe yaptı.

Kırmızı halıda siyah kuğu gibi süzüldü! Hande Erçel, Arabistan'daki tarzıyla büyüledi gibi

TARZIYLA TERS KÖŞE YAPTI

Hande Erçel, Suudi Arabistan'da gerçekleştirilen Kızıldeniz Uluslararası Film Festivali'ne katıldı. Hande Erçel, baştan aşağı siyahlar içinde kırmızı halıda boy gösterdi. Güzel oyuncu her zamanki görünümünün zıddına neredeyse dekoltesizdi. Ünlü oyuncu bu tarzıyla hayranlarından tam not aldı.

Kırmızı halıda siyah kuğu gibi süzüldü! Hande Erçel, Arabistan'daki tarzıyla büyüledi gibi
Kırmızı halıda siyah kuğu gibi süzüldü! Hande Erçel, Arabistan'daki tarzıyla büyüledi gibi
Kırmızı halıda siyah kuğu gibi süzüldü! Hande Erçel, Arabistan'daki tarzıyla büyüledi gibi
Kırmızı halıda siyah kuğu gibi süzüldü! Hande Erçel, Arabistan'daki tarzıyla büyüledi gibi
Kırmızı halıda siyah kuğu gibi süzüldü! Hande Erçel, Arabistan'daki tarzıyla büyüledi gibi
Kırmızı halıda siyah kuğu gibi süzüldü! Hande Erçel, Arabistan'daki tarzıyla büyüledi gibi
Kırmızı halıda siyah kuğu gibi süzüldü! Hande Erçel, Arabistan'daki tarzıyla büyüledi gibi

Suudi Arabistan, Hande Erçel, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kırmızı halıda siyah kuğu gibi süzüldü! Hande Erçel, Arabistan'daki tarzıyla büyüledi gibi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kırmızı halıda siyah kuğu gibi süzüldü! Hande Erçel, Arabistan'daki tarzıyla büyüledi gibi - Son Dakika
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