Kırmızı halıda siyah kuğu gibi süzüldü! Hande Erçel, Arabistan'daki tarzıyla büyüledi gibi

Savaş bir ülkeye daha sıçradı! Askeri tesisi yerle bir ettiler

Ünlü oyuncu Hande Erçel, tarzıyla Suudi Arabistan'da düzenlenen Kızıldeniz Uluslararası Film Festivali'ne damga vurdu. Erçel, oldukça kapalı bir kıyafetle kırmızı halıda boy gösterdi.

BU KEZ TERS KÖŞE YAPTI

Sosyetik iş insanı Hakan Sabancı ile 1 yıldır aşk yaşayan Hande Erçel, geçtiğimiz günlerde30'uncu yaşı için "The Great Gatsby" temalı bir parti düzenlemişti. Cesur tarzıyla dikkat çeken Erçel, tarzıyla ters köşe yaptı.

TARZIYLA TERS KÖŞE YAPTI

Hande Erçel, Suudi Arabistan'da gerçekleştirilen Kızıldeniz Uluslararası Film Festivali'ne katıldı. Hande Erçel, baştan aşağı siyahlar içinde kırmızı halıda boy gösterdi. Güzel oyuncu her zamanki görünümünün zıddına neredeyse dekoltesizdi. Ünlü oyuncu bu tarzıyla hayranlarından tam not aldı.