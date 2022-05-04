Kırmızı halıya diyabet monitörüyle çıktı: Kate Moss'un kızı Lila Moss'tan cesur hareket - Son Dakika
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Kırmızı halıya diyabet monitörüyle çıktı: Kate Moss'un kızı Lila Moss'tan cesur hareket

04.05.2022 10:48

Met Gala'da sahne alan ünlü model Lila Moss Tip 1 diyabet hastalığını gizlemeden podyuma çıktı. Kate Moss'un kızı olan ünlü model, hastalığı nedeniyle birini kolunda diğerini de bacağında taşıdığı iki cihazı saklama gereği duymadı. Genç model sağ kolunda ve sol bacağında bir insülin pompası ve anlık kan şekeri ölçümü yapan bir mönitör taşıdı.

Metropolitan Sanat Müzesi'nin (Metropolitan Museum of Art) Kostüm Enstitüsü adlı kanadı yararına her yıl düzenlenen yardım balosu olan Met Gala, dün gece New York'ta düzenlendi. Galaya birbirinden ünlü isimler katıldı.

HASTALIĞINI GİZLEMEDİ

Süper model Kate Moss'un 19 yaşındaki kızı Lila Moss ise gecenin en dikkat çeken isimlerinden oldu. Met Gala'da transparan elbise tercih eden genç modelin vücuduna takılı diyabet monitörü ve pompası gözden kaçmadı. Tip-1 diyabet hastası olan güzel modele, sosyal medyada bir grup "Bu duruma uygun kıyafet seçsin" derken, diğer bir grup "Helal olsun hastalara umut veriyor" yorumlarında bulundu.

Hastalığını gizlemedi! Güzel model Lila Moss diyabet monitörü ve pompasıyla dikkat çekti

ÜRÜN SON TEKNOLOJİ

Tip 1 diyabet hastası olan kişiler günde dört kereye varan ölçüde kan şekeri ölçümü yapmak zorunda kalırlar. Sonuca göre de kimi zaman insülin enjekte etmek zorunda kalıyorlar. Fakat Lila Moss'un kullandığı bu yüksek teknoloji ürünü insülin pompası ve mönitör, kişinin dışarıdan müdahalesine gerek kalmadan kan şekeri dengesini sağlar.

Hastalığını gizlemedi! Güzel model Lila Moss diyabet monitörü ve pompasıyla dikkat çekti
Hastalığını gizlemedi! Güzel model Lila Moss diyabet monitörü ve pompasıyla dikkat çekti
Hastalığını gizlemedi! Güzel model Lila Moss diyabet monitörü ve pompasıyla dikkat çekti
Hastalığını gizlemedi! Güzel model Lila Moss diyabet monitörü ve pompasıyla dikkat çekti
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Son Dakika Magazin Kırmızı halıya diyabet monitörüyle çıktı: Kate Moss'un kızı Lila Moss'tan cesur hareket - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kırmızı halıya diyabet monitörüyle çıktı: Kate Moss'un kızı Lila Moss'tan cesur hareket - Son Dakika
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