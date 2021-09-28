Üye Girişi
Kısa film yarışmasının kanaat önderi usta sinemacı Agnieszka Holland - Son Dakika

Kısa film yarışmasının kanaat önderi usta sinemacı Agnieszka Holland

28.09.2021 11:46
Kısa film yarışmasının kanaat önderi usta sinemacı Agnieszka Holland, System.String[]

Toplumsal sorunlara sinema aracılığıyla dikkat çekmek amacıyla "Kısa Film Uzun Etki" sloganıyla 2016'da başlatılan Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması'nın bu yılki teması, "Yeni Dünyada Yeni Meslekler".

Toplumsal sorunlara sinema aracılığıyla dikkat çekmek amacıyla "Kısa Film Uzun Etki" sloganıyla 2016'da başlatılan Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması'nın bu yılki teması, "Yeni Dünyada Yeni Meslekler". Yarışmanın bu yılki kanaat önderi Agnieszka Holland video mesajında genç sinemacılara şunları söyledi: "Pandemi bize işlerimizde farklı bir yaklaşıma ihtiyacımız olduğunu, farklı şeylerin daha önemli olduğunu gösterdi. Sahip olmanın daha önemsiz olduğunu, asıl önemsememiz gerekenlerin: insanlar, gezegenimiz ve hayvanlar olduğunu hepimize öğretti."

Polonya sinemasının en önemli isimlerinden birini ağırlayan Kısa Film Yarışması Sanat Yönetmeni Zeynep Atakan da "Agnieszka Holland, yaşadığımız çağın 'yaşsız ve zamansız' bir bilge kişisi. Geçmiş ile gelecek arasında dünyanın değişen yaşam koşullarında,her durumda üretmeye ve vizyon katmaya devam ediyor. Geleceğin meslekleri için kanaat önderinin kim olacağı konusunu düşünürken, geçmişi ve yaşananları bilen ve üretmeye devam eden biri olması fikri çok önemliydi. O nedenle Agnieszka Holland'ın bu yılki temamızın kanaat önderi olmasının yarışmaya katılacak sinemacılar için çok önemli olduğunu düşünüyorum" dedi.

ÖDÜLLÜ SİNEMACI

Prag'daki ünlü film okulu FAMU'dan mezun olduktan sonra film kariyerine başlayan Agnieszka Holland, 1978 yılında çektiği ilk uzun metrajlı filmi "Provincial Actors" ile 1980 senesinde Cannes Film Festivali'nde Uluslararası Eleştirmenler Ödülü'nü kazandı. Genellikle politik ve/veya Polonya ile ilgili temalarda filmler yapan Polonyalı yönetmen, 1985 senesinde "Angry Harvest" ile "Yabancı Dilde En İyi Film" dalında Akademi Ödülleri adaylığı kazandı. 1990'da yönettiği "Europa Europa" filmi ile Altın Küre ödülünün sahibi oldu ve bu filmle Akademi Ödülleri'ne ikinci adaylığını "En İyi Senaryo" dalında kazanmış oldu. Akademi Ödülleri'ne üçüncü adaylığını ise 2011 senesinde "In Darkness" filmiyle kazandı. "Spoor"/ "Pokot" isimli filmi, Nobel ödüllü Olga Tokarczuk'un "Sür Pulluğunu Ölülerin Kemikleri Üzerinde" isimli romanından uyarlandı ve 2017'de Berlinale'de Gümüş Ayı ödülünün sahibi oldu. Mr. Jones (2017-2018) ve "Charlatan" (2018-2019) filmlerinin prömiyerleri Berlinale'de gerçekleşti.

Senarist olarak, yakın arkadaşı Krzysztof Kieslowski ile onun beğenilen üçlemesi "Üç Renk"in (1993) senaryosunda iş birliği yaptı ve uzun zamandır arkadaşı ve akıl hocası olan Andrzej Wajda için birkaç senaryo yazdı. Seçildiği Aralık 2020'den bu yana Avrupa Film Akademisi Başkanlığını yürütmekte olan Holland, ayrıca televizyon ve dijital platformlar için yapılan birçok projede yapımcı ve/veya yönetmen olarak yer aldı. Agnieszka Holland'ın film çalışmaları, inanç ve tasavvuf meseleleriyle ilgilenen Yahudi ve Katolik köklerini yansıtır. Sık sık; bir çıkış yolu arayan, kendini gerçekleştirmeye çalışan, mutluluğun peşinden koşan ve başarısız olan veya şüpheli bir uzlaşmaya razı olmaya zorlanan insanları tasvir eder ve çalışmaları, insanların kritik durumlarla "ahlaki" olarak nasıl başa çıktığı sorusunu ortaya koyar.

SON BAŞVURU 19 KASIM'DA

Sabancı Vakfı 6. Kısa Film Yarışması için başvurular 19 Kasım 2021'e kadar devam edecek. Yarışmaya başvuracak eserlerin en fazla 5 dakika uzunluğunda olması ve yeni meslekler konusunu ele alması gerekiyor. Eserler, öncelikle ön jüri tarafından değerlendirilecek ve finale kalan en az 10 en fazla 15 eser arasından jüri son değerlendirmeyi yapacak.

Yarışmaya başvuran eserlerin yönetmen (eser sahibi) ve/ veya yapımcısından en az birisinin T.C. veya K.K.T.C. vatandaşı olması gerekiyor. Bir kişinin birden fazla eser ile başvurabileceği yarışmaya daha önce herhangi bir yerde gösterilmemiş ve ödül almamış eserler kabul edilecek. Eser sahiplerinin bugüne kadar çekmiş olduğu herhangi bir uzun metraj filmi bulunmaması gerekiyor.

Yeni dünya düzeninde dijitalleşme ve yapay zeka ile birlikte gelen yeni mesleklerin ve kaybolacak iş kollarının hayatımızdaki etkilerini ve bu konuda yapılması gerekenleri en iyi şekilde sunan, kriterlere uyan, akılda kalıcı ve yaratıcı bulunan eserlerin birincisine 25 bin TL, ikincisine 20 bin TL, üçüncüsüne 15 bin TL ödül verilecek.

Kısa film yarışmasının kanaat önderi usta sinemacı Agnieszka Holland

Sabancı Vakfı, Kısa Film, Polonya, Film, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Kısa film yarışmasının kanaat önderi usta sinemacı Agnieszka Holland - Son Dakika Magazin


YORUMLAR
500

Son Dakika

Çiftçinin çöpe attığı ıskarta limon, marketlerde kilosu 6 liradan satılıyor 12:54 Çiftçinin çöpe attığı ıskarta limon, marketlerde kilosu 6 liradan satılıyor Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, okullar ile ilgili açıklamalarda bulundu: Kısıtlamalar gündemimizde yok, okullar da asla kapanmayacak 12:15 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, okullar ile ilgili açıklamalarda bulundu: Kısıtlamalar gündemimizde yok, okullar da asla kapanmayacak Koronavirüs yoğun bakım servisine giren DHA, hastaların yüzde 80'inin aşısız olduğunu ifade etti 12:01 Koronavirüs yoğun bakım servisine giren DHA, hastaların yüzde 80'inin aşısız olduğunu ifade etti
WhatsApp bazı Android ve iOS cihazlarda çalışmayacak 11:57 WhatsApp bazı Android ve iOS cihazlarda çalışmayacak Bir yufkacı vakası daha! 24 yıllık eşi, Yufkacı Nejla'ya kaçtı 11:30 Bir yufkacı vakası daha! 24 yıllık eşi, Yufkacı Nejla'ya kaçtı Ebrar Karakurt, İtalya transferi sonrası kız arkadaşıyla ilk kez fotoğraf paylaştı 10:47 Ebrar Karakurt, İtalya transferi sonrası kız arkadaşıyla ilk kez fotoğraf paylaştı
Savunma Sanayii Başkanlığı müdüründen skandal olay! Yusuf Hakan Özbil, Türkiye'nin yerli ve milli projelerini tatil karşılığında yabancılara satmış 10:44 Savunma Sanayii Başkanlığı müdüründen skandal olay! Yusuf Hakan Özbil, Türkiye'nin yerli ve milli projelerini tatil karşılığında yabancılara satmış TOKİ 1.380 adet konut ve işyerini satışa çıkarıyor 10:18 TOKİ 1.380 adet konut ve işyerini satışa çıkarıyor

Son Dakika Haberleri
12:59 Kayıp olduğu sanılan şahıs, kendisini arama çalışmasına katıldı
12:30 Camide uyuşturucu kullanan şahıs görevliler tarafından sopayla dövüldü
12:15 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, okullar ile ilgili açıklamalarda bulundu: Kısıtlamalar gündemimizde yok, okullar da asla kapanmayacak
12:06 PSG'nin milyarder Başkanı Nasır el-Halifi, Acun Ilıcalı'yı misafir etti
12:00 Koronavirüs yoğun bakım servisine giren DHA, hastaların yüzde 80'inin aşısız olduğunu ifade etti
11:56 WhatsApp bazı Android ve iOS cihazlarda çalışmayacak
11:50 Altaylı Kappel, "Ajax, Beşiktaş'ı 9-0 yenebilir" açıklamasından sonra özür videosu paylaştı: Sözlerimi çarpıttılar
11:38 3 günde 6 binden fazla öğrenci başvurdu! Mansur Yavaş "Üniversite Ankara'da okunur" sözünün hakkını verdi
11:37 Son dakika magazin haberleri! Güncel magazin haberleri
11:37 Bakan Soylu, Erdoğan'ın "Barınamıyoruz eylemine katılanların bir kısmı öğrenci değil" sözleri üzerine rakamları paylaştı
Kayıp olduğu sanılan şahıs, kendisini arama çalışmasına katıldı Kayıp olduğu sanılan şahıs, kendisini arama çalışmasına katıldı         
12:59
Camide uyuşturucu kullanan şahıs görevliler tarafından sopayla dövüldü Camide uyuşturucu kullanan şahıs görevliler tarafından sopayla dövüldü         
12:30
PSG'nin milyarder Başkanı Nasır el-Halifi, Acun Ilıcalı'yı misafir etti PSG'nin milyarder Başkanı Nasır el-Halifi, Acun Ilıcalı'yı misafir etti         
12:07
İtfaiye eri, kıskançlık krizi sebebiyle tartıştığı eşini boğarak öldürdü! İtfaiye eri, kıskançlık krizi sebebiyle tartıştığı eşini boğarak öldürdü!         
11:59
Bakan Soylu, Erdoğan'ın Bakan Soylu, Erdoğan'ın "Barınamıyoruz eylemine katılanların bir kısmı öğrenci değil" sözleri üzerine rakamları paylaştı         
11:37
17 yaşındaki Arda ve Alişan'ın ölümünde 17 yaşındaki Arda ve Alişan'ın ölümünde "Mavi balina" şüphesi üzerinde duruluyor         
10:52
Son Dakika! MİT, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan PKK'lı terörist Engin Karaaslan'ı etkisiz hale getirdi Son Dakika! MİT, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan PKK'lı terörist Engin Karaaslan'ı etkisiz hale getirdi         
10:45
Hıncal Uluç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Acun Ilıcalı'yı araması gerektiğini dile getirdi Hıncal Uluç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Acun Ilıcalı'yı araması gerektiğini dile getirdi         
10:34
Fuhuş yapmak için 400 liraya anlaştığı adamı, sevgilisiyle birlikte soydu Fuhuş yapmak için 400 liraya anlaştığı adamı, sevgilisiyle birlikte soydu         
10:03
Londra'ya giden Aleyna Tilki, tişörtünü açarak arka arkaya poz verdi Londra'ya giden Aleyna Tilki, tişörtünü açarak arka arkaya poz verdi         
10:02
Fatih Terim'i çok üzen ve istifayı düşündüren sözler ne? İşte perde arkasında olanlar Fatih Terim'i çok üzen ve istifayı düşündüren sözler ne? İşte perde arkasında olanlar         
10:00
Filmlerdeki kıyamet sahnelerini aratmadı! Rusya'da ölen yüzlerce kuzgun korkuya neden oldu Filmlerdeki kıyamet sahnelerini aratmadı! Rusya'da ölen yüzlerce kuzgun korkuya neden oldu         
09:08
Kaldığı otele 3 ayda 1 trilyon harcayan Bahar Candan: Aynı parayı herkes harcıyor Kaldığı otele 3 ayda 1 trilyon harcayan Bahar Candan: Aynı parayı herkes harcıyor         
21:12
Konya'da öğrencisine kötü davranan öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı Konya'da öğrencisine kötü davranan öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı         
19:11
Pınar Gültekin'i diri diri yakan Cemal Metin Avcı: Camı kapatabilir miyiz? Dışarıdan bana katil diye bağırıyorlar Pınar Gültekin'i diri diri yakan Cemal Metin Avcı: Camı kapatabilir miyiz? Dışarıdan bana katil diye bağırıyorlar         
17:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın S-400 restine Biden'dan yorum: Bu konuları çoktan geçtik Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın S-400 restine Biden'dan yorum: Bu konuları çoktan geçtik         
16:20
Ünlü market zincirinin fiyat oyununu vatandaş video ile ifşa etti Ünlü market zincirinin fiyat oyununu vatandaş video ile ifşa etti         
16:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2021 13:14:52. #1.11#
SON DAKİKA: Kısa film yarışmasının kanaat önderi usta sinemacı Agnieszka Holland - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement