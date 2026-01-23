Kısmetse Olur Cansel Ayanoğlu lüks aracını satışa çıkardı! İşte istediği rakam - Son Dakika
23.01.2026 10:01
Kısmetse Olur programının yıldız isimlerinden Cansel Ayanoğlu, lüks aracını satışa çıkardı. Fiyatıyla dudak uçuklatan araç, Ayanoğlu'nun lüks yaşam tarzını yansıtıyor. İstediği rakam, aracın lüks ve konforunu gözler önüne seriyor.

Kısmetse Olur programının Aşkın Gücü formatıyla geniş bir takipçi kitlesine ulaşan Cansel Ayanoğlu, bu kez özel hayatı ya da paylaşımlarıyla değil, satışa çıkardığı lüks aracıyla gündeme geldi.LÜKS DONANIMLARI TEK TEK SIRALADI

Sosyal medyada aktif paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren Ayanoğlu, pembe renkli lüks aracını satmak için ilan yayımladı. İlanda gece paketi, Burmester ses sistemi, panoramik cam tavan, ısıtmalı koltuklar, kör nokta uyarı sistemi, AMG iç tasarım ve tüm bakımlarının yetkili serviste yapıldığı bilgilerine yer verdi.

FİYATI SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA YARATTI

Ayanoğlu, aracına 4 milyon 800 bin TL fiyat biçti. Belirlenen rakam kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekerken, çok sayıda kişi fiyatı yüksek bulduğunu dile getirdi. Lüks donanımlara rağmen istenen bedel, takipçileri arasında tartışma konusu oldu.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Johny Guitar Johny Guitar:
    bu renk araç satılmaz 6 1 Yanıtla
  • Murat Sert Murat Sert:
    sadece arabanin resmini koyaydin iyiydi 7 0 Yanıtla
  • Kamil Toygar Kamil Toygar :
    o paraya sadece arabayı mı alacağız değerinin 2 katına yanında başka bir hediye promosyon falan var mı acaba 4 1 Yanıtla
  • Ates null Ates null:
    Sadece aracımı satılığa çıkarmış. 3 1 Yanıtla
  • Bayram Izgoren Bayram Izgoren:
    guzel araba alana hayirlinolsun rengi pembe anca bayan biri alir 1 3 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
