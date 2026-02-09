Kısmetse Olur ile tanınmıştı! Cansel Çördük'ün son hali şaşırttı! - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Magazin

Kısmetse Olur ile tanınmıştı! Cansel Çördük'ün son hali şaşırttı!

Kısmetse Olur ile tanınmıştı! Cansel Çördük\'ün son hali şaşırttı!
09.02.2026 17:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bir dönem Kanal D ekranlarında yayınlanan evlilik programı Kısmetse Olur ile tanınan Cansel Çördük, dikkat çeken değişimiyle yeniden gündeme geldi. ABD'de yaşamını sürdüren Çördük'ün son hali, görenleri şaşkına çevirdi.

2015–2017 yılları arasında yayınlanan programda Eser West ile yaşadığı ilişkiyle sık sık konuşulan Çördük, uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam sürüyordu. ABD'de bir kutlamada görüntülenen Çördük'ün değişimi kısa sürede konuşulmaya başlandı.

Kısmetse Olur ile tanınmıştı! Cansel Çördük'ü görenler tanıyamadı

Birçok kişi Çördük'ün son halini görünce, "Çok değişmiş", "Tanımak zor", "Bambaşka biri olmuş" yorumlarında bulundu.

Kısmetse Olur ile tanınmıştı! Cansel Çördük'ü görenler tanıyamadı

İşte Cansel Çördük'ün son hali…

Kısmetse Olur ile tanınmıştı! Cansel Çördük'ü görenler tanıyamadı

Kısmetse Olur, Cansel Çördük, Kültür Sanat, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kısmetse Olur ile tanınmıştı! Cansel Çördük'ün son hali şaşırttı! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • FATİH TEKİN FATİH TEKİN:
    Amerika’ya umimi hizmet ediyor bize ne bundan 59 2 Yanıtla
  • Diyaaddin Tuncer Diyaaddin Tuncer:
    Hep esc ithal edecek değiliz ya, bunu da ihrac eymişiz 33 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özdemir Bayraktar belgeselinde ortaya çıktı Yoğun bakımdayken Erdoğan’a sunum yaptırmış Özdemir Bayraktar belgeselinde ortaya çıktı! Yoğun bakımdayken Erdoğan'a sunum yaptırmış
Türkiye’den 3 ülkeye birden tren yolculuğu Biletler sudan ucuz Türkiye'den 3 ülkeye birden tren yolculuğu! Biletler sudan ucuz
2026 Kış Olimpiyatları’nda korkunç kaza 2026 Kış Olimpiyatları'nda korkunç kaza
Cevdet Yılmaz’dan Özdemir Bayraktar Belgeseli yorumu Cevdet Yılmaz'dan Özdemir Bayraktar Belgeseli yorumu
Sisi’den kritik Somali adımı Ülkeye asker konuşlandıracak Sisi'den kritik Somali adımı! Ülkeye asker konuşlandıracak
İngiltere’de Epstein depremi Başbakanlık Genel Sekreteri görevinden istifa etti İngiltere'de Epstein depremi! Başbakanlık Genel Sekreteri görevinden istifa etti
Lübnan’ın kuzeyindeki Trablusşam’da eski bir bina çöktü: 6 ölü, 7 yaralı Lübnan'ın kuzeyindeki Trablusşam'da eski bir bina çöktü: 6 ölü, 7 yaralı

20:09
Dövmeleri, katıldığı programa damga vurdu
Dövmeleri, katıldığı programa damga vurdu
19:54
Keçiören Belediye Başkanı Özarslan’ın Türkiye’yi utandıran görüntüleri yeniden gündemde
Keçiören Belediye Başkanı Özarslan'ın Türkiye'yi utandıran görüntüleri yeniden gündemde
19:27
Mesut Özarslan’ın istifasının ardından belediye binasında kavga çıktı
Mesut Özarslan'ın istifasının ardından belediye binasında kavga çıktı
19:19
Bursa’da denizde bulunan erkek cesedin kimliği belirlendi
Bursa'da denizde bulunan erkek cesedin kimliği belirlendi
19:06
Canlı anlatım: Kadıköy’de goller üst üste
Canlı anlatım: Kadıköy'de goller üst üste
18:01
ABD petrol tankerine el koydu
ABD petrol tankerine el koydu
17:51
Duman ikazı alan pilot İstanbul Havalimanı’na acil iniş yaptı
Duman ikazı alan pilot İstanbul Havalimanı'na acil iniş yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2026 20:34:34. #7.11#
SON DAKİKA: Kısmetse Olur ile tanınmıştı! Cansel Çördük'ün son hali şaşırttı! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.