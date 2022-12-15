Kısmetse Olur'un eski isminden yeni başlayan program hakkında herkesi şok eden sözler

Milyonları ekran başına kilitleyen Kısmetse Olur, formatın televizyonda yasaklanmasının ardından bu sefer sosyal medya üzerinden yayınlanmaya başladı. Yarışmanın yeniden büyük ilgi görmesinin ardından eski yarışmacılar da tartışmalara dahil oldu.

Eski yarışmacılardan Didem Delen sunuculuk yaptığı programda yeniden yayınlanan programa dair konuştu. Didem Delen, programı sunmak için kendisine teklif geldiğini fakat güncel olarak sunuculuk yaptığı programı bırakmak istemediği için reddettiğini söyledi.

"CASTİNG VAR"

"Eski yarışmacılar aramış, sevgilisi, ilişkisi olanlar bile arayıp 'Ben tekrar girmek istiyorum' demiş. Eee tabii ki oradaki popülerliği bir daha bulamadılar" diyen Delen konuşmasında şunları söyledi:

"Şimdi programın formatını patlatmak gibi olmasın ama bir 'casting' vardı. Normal başvurulara dönüş yapıyorlar mıydı bilmiyorum ama dediğim gibi 6 bin başvuru geliyordu bir günde. İçinde bulunduğum şeyi doğru ve dürüst bir şekilde açıklamam lazım.

"NE DÜMENLER, EN ENTRİKALAR"

Didem, "9 erkek 9 kadını bir araya getirecekler. Bunların arasında aşk başlayacak, çiftler olacak. Bazıları imkansız olacak, kavuşamayacak... Bazen de olacak ki biri, diğerinin sevgilisinden hoşlanacak. Hikayeler bunların üstünden ilerleyecek. Ne dümenler, ne entrikalar!" diyerek programın kurgu olduğunu ve yetkililer ne derse onun yaşandığını doğruladı.