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Kısmı felç geçiren Popstar Mehtap'tan güzel haber geldi: Ağır bir durum atlattım, iyiyim - Son Dakika

Kısmı felç geçiren Popstar Mehtap'tan güzel haber geldi: Ağır bir durum atlattım, iyiyim

Beyne pıhtı atması sonucu kısmi felç geçiren şarkıcı Mehtap Yılmaz, hasta yatağından sevenlerine seslenerek durumunun iyi olduğunun müjdesini verdi.

17.11.2023 16:08  - Güncelleme: 16:13

Seneler önce ekrana gelen Popstar yarışmasıyla adını duyuran ve sonrasında sesiyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Mehtap Yılmaz, geçtiğimiz gün beyne pıhtı atması sonucu kısmı felç geçirdi. Tedavilere olumlu yanıt vererek yoğun bakımdan çıkan Yılmaz, hasta yatağından sevenlerine seslenerek sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

"ALLAH'IM BANA MUCİZE YARATTI"

Hasta yatağından çektiği fotoğrafı Instagram hesabından yayınlayan Mehtap Yılmaz, "Canlarım benim, sizlerin dualarını kabul etti Allah'ım bana bir mucize yarattı ve hayattayım. Mesajlarınızı tek tek okudum binlerce kez teşekkür ederim. İyi ki varsınız ben de daha iyiyim, ağır bir durum atlattım. Allah'a şükürler olsun artık odama çıktım. Sizleri çok seviyorum cansınız" ifadelerini kullandı.

Mehtap Yılmaz, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kısmı felç geçiren Popstar Mehtap'tan güzel haber geldi: Ağır bir durum atlattım, iyiyim - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kısmı felç geçiren Popstar Mehtap'tan güzel haber geldi: Ağır bir durum atlattım, iyiyim - Son Dakika
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