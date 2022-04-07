Kıvanç'ın Öpücüğü Sosyal Medyayı Salladı - Son Dakika

Paris'te, 2016 yılında dünyaevine giren Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çifti, anne-baba olmaya hazırlanıyor. Son olarak, 8,5 aylık hamile olan Dizer'in çocuğuna vereceği ismin belli oldu.

Bu ayın son haftasında Maslak'ta özel bir hastanede çocuklarını kucağına alacak ünlü oyuncu ile tasarımcı, oğullarına 'Kurt' adını verecek.

Doğuma günler kala Kıvanç Tatlıtuğ ile 8.5 aylık hamile olan eşi Başak Dizer'den çarpıcı bir hamilelik pozu geldi. Tatlıtuğ'un paylaştığı eşinin karnı burnunda haline beğeni yağdı. Baba olmaya hazırlanan Tatlıtuğ, eşinin karnını öptüğü kareye nazar boncuğu emojisi koymayı da unutmadı.