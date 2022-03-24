Kıvanç Tatlıtuğ'un Yeni Dizisinden İlk Kareler! - Son Dakika
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Kıvanç Tatlıtuğ'un Yeni Dizisinden İlk Kareler!

24.03.2022 21:03
Kıvanç Tatlıtuğ'un Yeni Dizisinden İlk Kareler!

Başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ, Özge Özpirinçci, Meriç Aral ve Ertan Saban'ın yer aldığı Yakamoz S-245'in ilk fragmanı yayınladı. Kıvanç Tatlıtuğ'un merakla beklenen dizisi Yakamoz S-245'in yayın tarihi de açıklandı.

Yapımcılığını Onur Güvenatam'ın, yapımını OGM Medya'nın, yönetmen koltuğunda ise Tolga Karaçelik ile Umut Aral'ı gördüğümüz Yakamoz S-245'in ilk tanıtım fragmanını ve yayın tarihini paylaştı. 20 Nisan'da tüm dünya ile aynı anda yayına girecek 8 bölümlük dizi, Jason George, Atasay Koç, Cansu Çoban, Sami Berat Marçalı ve Murat Uyurkulak tarafından kaleme alındı.

Kıvanç Tatlıtuğ'un Arman karakteriyle başrolde olduğu dizinin oyuncu kadrosunda Özge Özpirinçci (Defne), Meriç Aral (Hatice), Ertan Saban (Umut), Ece Ceşmioğlu (Yonca), Onur Ünsal (Cem), Ecem Uzun (Rana), Jerry Hoffmann (Felix), Güven Murat Akpınar (Barış), Ersin Arıcı (Altan), Hakan Salınmış (Erenay) ve Alper Saldıran (Server) yer alıyor.

Yakamoz S-245, gizemli kozmik bir olay dünyayı kasıp kavururken, denizaltına sığınan bir grup insanın hayatta kalabilmek için verdikleri nefes kesen mücadeleyi konu alıyor. Tüm dünyayı etkisi altına alan felaketin sonucunda, Arman (Kıvanç Tatlıtuğ) ve bilim ekibinin hayatta kalmak için bir askeri denizaltısına binmesi gerekir.

Arman ve ekibi, neler olup bittiğini anlamaya çalışırken bir yandan da bu askeri denizaltının gerçek görevinin ne olduğunu araştırır. Bu durum Arman'ı onları denizaltında istemeyen askerlerle karşı karşıya getirir.

Dışarıda güneş içeride ise birbirlerine güvenmeyen bu iki grup arasında büyük mücadele yaşanır. Her şeyin sonunda kendini, ekibini ve aslında çok daha fazlasını kurtarma yolunda başarılı olabilecek midir?

Kıvanç Tatlıtuğ'un Yeni Dizisinden İlk Kareler!
Kıvanç Tatlıtuğ'un Yeni Dizisinden İlk Kareler!

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Kıvanç Tatlıtuğ'un Netflix'teki dizisinden ilk görüntüler gelmeye başladı! Kıvanç Tatlıtuğ'un Netflix'teki dizisinden ilk görüntüler gelmeye başladı!

Özge Özpirinçci, Kıvanç Tatlıtuğ, Meriç Aral, Yakamoz, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Kıvanç Tatlıtuğ'un Yeni Dizisinden İlk Kareler! - Son Dakika


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