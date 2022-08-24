Doğum Kilolarından Eser Kalmadı - Son Dakika
Üye Girişi

Doğum Kilolarından Eser Kalmadı

24.08.2022 23:56
Doğum Kilolarından Eser Kalmadı

Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer, Nisan ayında oğlu Kurt Efe'yi kucağına almıştı. 4 ayda eski haline dönen Dizer'i gören "Helal olsun" demeden edemedi.

Başak Dizer, Kıvanç Tatlıtuğ ile 6 yıl önce nikah masasına oturmuştu.

İkilinin arasındaki yaş farkı epey konuşulmuştu. Ancak bu sözlere kulak asmayan çift mutlu evliliğini bir de bebekle taçlandırdı.

Dört ay önce 'Kurt Efe' isimli bir erkek bebek dünyaya getiren Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer paylaştığı fotoğrafla doğum kilolarından kurtulduğu görüldü.

Dizer'in kolalarından kısa sürede kurtulup eski formuna kavuşması dikkat çekti.

YORUMLAR
500
Kaynak: Snob Magazin

Kıvanç Tatlıtuğ, Başak Dizer, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Doğum Kilolarından Eser Kalmadı - Son Dakika

Bu haber Snob Magazin tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Snob Magazin tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Snob Magazin kurumudur.

Son Dakika
23:23 Dar gelirli vatandaşların icralık borçlarına devlet desteği: 30 milyar liralık borç tasfiye edilecek
23:22 Ukrayna'da 4 saatte tamamlanan tarihi maç! Rusya'nın saldırı yapacağı uyarısıyla futbolcular sığınaklarda bekledi
23:07 Sahne kıyafetleriyle gündem olan Gülşen'den İmam Hatipliler hakkında tepki toplayan sözler
23:02 ABD'nin Rusya tehdidi ne tür sonuçlar doğurur? Türk iş insanlarından merak edilen soruya cevap geldi
22:50 Sakarya'da korkutan kaza! Yolcu otobüsü TIR'a çarptı: 25 yaralı
22:43 Mersin'de define aramak için kuyu kazan 2 arkadaş, gazdan zehirlenip öldü!
22:34 Apple, merakla beklenen iPhone 14 ailesini 7 Eylül'de tanıtacak
22:30 Sağanak yağış İstanbul'u vurdu! Uzmanlar sel ve su baskınlarına karşı uyardı
22:24 Ünlü spor sunucusu Roksan Kunter yeni kanalını duyurdu
22:08 Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski açıkladı: Rusya tren istasyonunu vurdu, 15 ölü ve 50 yaralı var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.08.2022 23:56:18. #1.11#
SON DAKİKA: Doğum Kilolarından Eser Kalmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement