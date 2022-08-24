İkilinin arasındaki yaş farkı epey konuşulmuştu. Ancak bu sözlere kulak asmayan çift mutlu evliliğini bir de bebekle taçlandırdı.

Kaynak: Snob Magazin

Kıvanç Tatlıtuğ, Başak Dizer, Magazin, Son Dakika

Son Dakika › Magazin › Doğum Kilolarından Eser Kalmadı - Son Dakika

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