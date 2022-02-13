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Kıvanç Tatlıtuğ'un Yeni Filmindeki Rol Arkadaşı Belli Oldu - Son Dakika

Kıvanç Tatlıtuğ'un Yeni Filmindeki Rol Arkadaşı Belli Oldu

13.02.2022 13:44
Kıvanç Tatlıtuğ'un Yeni Filmindeki Rol Arkadaşı Belli Oldu

Oyuncu ve yönetmen Onur Saylak'ın Netflix için çekeceği, Kıvanç Tatlıtuğ'un başrol oynayacağı filmin kadın yıldızı belli oldu. İşte detaylar...

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Onur Saylak'ın Netflix için çekeceği, ismi henüz netleşmeyen yeni sinema filmi merak konusu oldu. Başarılı oyuncu ve yönetmenin yol arkadaşı Hakan Günday'ın yazdığı yeni projesinde Kıvanç Tatlıtuğ'un başrol oynayacağı ortaya çıkmıştı.

Asos'ta çekilmesi planlanan Ay Yapım imzalı filmde Tatlıtuğ'un rol arkadaşının ise güçlü oyunculuğuyla beğeni toplayan Funda Eryiğit olduğu konuşuluyor. Tiyatro sahnesinde de harikalar yaratan Eryiğit'in TV'deki son dizisi Son Yaz da geniş bir hayran kitlesi oluşturmuştu.
Kıvanç Tatlıtuğ'un Yeni Filmindeki Rol Arkadaşı Belli Oldu

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Kıvanç Tatlıtuğ, Sinema Filmi, Onur Saylak, Netflix, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Kıvanç Tatlıtuğ'un Yeni Filmindeki Rol Arkadaşı Belli Oldu - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Kıvanç Tatlıtuğ'un Yeni Filmindeki Rol Arkadaşı Belli Oldu - Son Dakika
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