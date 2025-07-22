Kızı açıkladı! Ünlü oyuncudan kahreden haber

Sağlık durumu bir süredir dünya kamuoyunun gündeminde olan Hollywood'un usta oyuncusu Bruce Willis'ten hayranlarını üzen haberler gelmeye devam ediyor. 2022 yılında afazi teşhisiyle oyunculuğu bırakmak zorunda kalan Willis'in hastalığı, zamanla daha da ilerleyerek frontotemporal demans (FTD) teşhisine dönüştü. Bu nörodejeneratif ve tedavisi olmayan hastalık, 70 yaşındaki oyuncunun konuşma, okuma ve yürüme gibi temel yetilerini tamamen kaybetmesine yol açtı.

KIZI TALLULAH: "BABAM ARTIK KONUŞAMIYOR"

Willis'in kızı Tallulah Willis, yaptığı son açıklamada babasının artık konuşamadığını duyurdu. Ünlü oyuncunun sadece motor becerilerini değil, aynı zamanda ünlü bir isim olduğunu ya da hangi projelerde yer aldığını bile hatırlamakta zorlandığını ifade etti. Bu durum, hastalığın zihinsel işlevlere de ciddi şekilde zarar verdiğini ortaya koyuyor.

AİLESİNE TAMAMEN BAĞIMLI YAŞIYOR

Willis'in sağlık durumu ilerledikçe, kamusal yaşamdan tamamen çekildi ve günlük ihtiyaçları için eşi Emma Heming Willis, eski eşi Demi Moore ve beş kızı Rumer, Scout, Tallulah, Mabel ve Evelyn'e bağımlı hâle geldi. Ailesi, aktörün her gün yanında bulunarak hem fiziksel hem de duygusal destek sağlamaya devam ediyor.