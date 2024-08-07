Kızı Zehra'dan bile küçük! Kaya Çilingiroğlu, 22 yaşındaki sevgilisiyle dudak dudağa görüntülendi - Son Dakika
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Kızı Zehra'dan bile küçük! Kaya Çilingiroğlu, 22 yaşındaki sevgilisiyle dudak dudağa görüntülendi

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Daha önce 2 kez nikah masasına oturup boşanan futbol yorumcusu Kaya Çilingiroğlu önceki gece Rumelihisarı'nda yeni sevgilisiyle görüntülendi. Kızı Zehra'dan bile daha küçük olan 22 yaşındaki Nevide Çiçek ile dudak dudağa görüntüler de veren Çilingiroğlu muhabirlerin sorusuna "Hanımefendi de kız arkadaşım. İlişkimiz çok yeni" yanıtını verdi.

07.08.2024 08:02  Güncelleme: 19:40
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Hülya Avşar'dan 2005'te, Feraye Tanyolaç'tan ise 2014'te boşanan, biten evliliklerinden Zehra (26) ve Hüseyin Kaya (18) adında bir oğlu, bir de kızı olan Kaya Çilingiroğlu, özel hayatıyla sıkça adından söz ettiriyor.

Ünlü isim, önceki gece Rumelihisarı'ndaki bir balıkçıdaydı. Genç aşkıyla objektiflere yansıyan 60 yaşındaki futbol yorumcusu, sevgilisini öpücüklere boğdu.

"HEPİNİZ BALIK TUTMUŞ GİBİSİNİZ"

Mekan çıkışında basın mensuplarını karşısında gören Çilingiroğlu, "Balık yasağı bitti sanırım. Hepiniz balık tutmuş gibisiniz ya" diyerek güldü.

Kızı Zehra'dan bile küçük! Kaya Çilingiroğlu, 22 yaşındaki sevgilisiyle dudak dudağa görüntülendi

"BİNADA GÜÇLENDİRME YAPILACAK"

Ev sahipleri ile anlaşmazlık yaşayan kiracılar kervanına Kaya Çilingiroğlu da katılmıştı. Ünlü isim, ev sahibinin istediği kira artışını yapamadığını ve "Binada güçlendirme yapılacak" bahanesiyle kendilerini çıkarmak istediğini iddia etmişti.

Kızı Zehra'dan bile küçük! Kaya Çilingiroğlu, 22 yaşındaki sevgilisiyle dudak dudağa görüntülendi

"MAALESEF EV SAHİBİ SUYU KESTİ"

Ev sahibi ile yaşadığı krizle gündemde olan Çilingiroğlu, "Maalesef ev sahibi sularımı kesti. İnşallah tatlıya bağlanır. Hanımefendi de kız arkadaşım. İlişkimiz çok yeni" ifadelerini kullandı.

Kızı Zehra'dan bile küçük! Kaya Çilingiroğlu, 22 yaşındaki sevgilisiyle dudak dudağa görüntülendi

Kaya Çilingiroğlu, magazin muhabirlerine yaptığı açıklama sonrası genç sevgilisiyle birlikte aracına binerek oradan ayrıldı.

Kızı Zehra\'dan bile küçük! Kaya Çilingiroğlu, 22 yaşındaki sevgilisiyle dudak dudağa görüntülendi

Kaya Çilingiroğlu, Rumelihisarı, Futbol, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kızı Zehra'dan bile küçük! Kaya Çilingiroğlu, 22 yaşındaki sevgilisiyle dudak dudağa görüntülendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Ugur Kula: Subyanci 150 9 Yanıtla
  • Serkan Basar: Edep ve Ahlak Pahalı Bir Mülktür Herkeste Bulunmaz Ben 45 yaşındayım bazen benden 3,5 yaş küçükler kanca atmaya çalışıyor kardeşim diyerek hitap edince taşlar yerine oturuyor ve herkes kendi yoluna gidiyor anladınız siz ne demek istediğimi :) 124 15 Yanıtla
  • Mikail Şahin: PARANIN GÜCÜ BÖYLE BİRŞEY. 117 5 Yanıtla
  • Emir Arslan: ölüm sizede gelecek merak etmeyin 97 9 Yanıtla
  • Mahmut Yamaç: Genç bir kız'ın babası yaşındaki birine sevmesi veya aşık olması bence imkansız ,başka bir beklentisi olması gerekiyor. 76 4 Yanıtla
  • Ahmet Yildiz: Parasız kalacagima kazığımi sağlam kaya'ya bağlarım demiş :))) 75 1 Yanıtla
  • Sener Senol: ev sahibi suyu kesmiş otele gidersin artik 60 7 Yanıtla
  • Mesut null: Demekki ev alıp kiraya vermek mantıklı değil.Mantıklı olsaydı bu adam kirada oturmazdı. 43 0 Yanıtla
  • Selim Kayisi: Ne ferayesi 29 0 Yanıtla
  • tcsblcnuluc can: fotoğraftaki kadın mı genç sevgilisi? 25 3 Yanıtla
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