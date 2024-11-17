'Kızıl Goncalar'a 'Üstad' geliyor - Son Dakika
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'Kızıl Goncalar'a 'Üstad' geliyor

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'Kızıl Goncalar' dizisinin oyuncu kadrosuna Murat Divitçioğlu da dahil oldu. Ünlü oyuncu, dizide 'Üstad' karakterine hayat verecek.

17.11.2024 21:13  Güncelleme: 21:35
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Ekranların en çok konuşulan dizilerinden 'Kızıl Goncalar' ikinci sezonunda da izleyicileriyle buluşmayı sürdürüyor.

Dizinin 27'nci bölümünde 'Üstad' karakteri kadroya dahil oluyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, yeni karaktere karaktere ünlü oyuncu Murat Divitçioğlu hayat verecek.

'Kızıl Goncalar'a 'Üstad' geliyor

"ÇAĞLA" KARAKTERİNİN EŞİ OLACAK

Diziye son olarak 'Çağla' rolüyle oyuncu Pelin Ermiş katılmıştı. Çağla'nın Duygu Sarışın'ın canlandırdığı 'Hande' karakteriyle yollarının kesişeceği gündeme gelmişti.

Divitçioğlu'nun rol alacağı 'Üstad' karakteri ise Çağla'nın eşi olacak.

\'Kızıl Goncalar\'a \'Üstad\' geliyor

Kızıl Goncalar, Kültür Sanat, 3-sayfa, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin 'Kızıl Goncalar'a 'Üstad' geliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Göztepeli:
    sizin küfürlerinizi okumak zorunda mıyız beyler. ferhat sen annene neden küfrretmelerine sebep olacak işler yapıyorsun? nasıl bişey yaşıyosun? hiç mi utanmıyosun anne bu ya... 91 0 Yanıtla
  • OEferaddd:
    OEferadd da şrf yok ki, annn nesini kenid tutupşktrriro :DD:DDD mezhep meselesi bununki çok geniş elleriyle veriyor :)))) 63 1 Yanıtla
  • Süzme OrospuÇucuğu ferhat eser:
    Ferhat Eserin aannnensivebaccıssı diziye dahil olsun çok tecrübeliler ferhatta muhasebesini yapar 35 1 Yanıtla
  • OEferaddd:
    annnn essini kasss saa aar olmuş OEfeadın hahahahahaha gondikleyen gondikleyene git bi bak pişik olmuş :D:D:D:D:D 28 0 Yanıtla
  • ferhat eser:
    Macere dolu horror dolu Amerikan filmleri varken bunları seyretmek şaka gibi ya 0 25 Yanıtla
  • OEferaddd:
    mezhepinançnamuuss meselesi OEferat anne nnn esini de verir klllulhakkı da yer :)))))))))) 22 0 Yanıtla
  • OEferaddd:
    OEferad kkooşşşş annne neee bak la altını açmışlar ahahah prmk atıyorlar şu an bi bak :D:D:D:DD 19 0 Yanıtla
  • Çelikk:
    Süzme Profilli Şahıs Adam Gibi Edepli Konuş Burada Aile Var Hırpoo 2 2 Yanıtla
  • ferhat eser:
    süzmenin baltatlıkızkardesi diziye katılırsa gelene gecenekesinverecek 1 2 Yanıtla
  • Çelikk:
    Çok Büyük Ve Mühim Anlatamam Şaşırdım Haberi Görünce 1 2 Yanıtla
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