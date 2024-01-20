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Kızılcık Şerbeti 47. Bölüm: Alev'in gidişi Abdullah'ı derinden etkiler - Son Dakika
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Kızılcık Şerbeti 47. Bölüm: Alev'in gidişi Abdullah'ı derinden etkiler

Pembe'nin oyunuyla nezarete atılan Alev, Abdullah tarafından kurtarılsa da olaylar onu üzmüş ve germiştir. Alev, bir süreliğine yurt dışına gitmeye karar verir ve Abdullah'a haber vermeden kararını uygular. İşleriyle ilgilenmesi için Doğa'dan yardım ister. Ömer, Görkem'i tanımaya çalışırken şaşkınlık yaşar. Umut'un yeni iş yerini Nursema'nın ailesinin fark etmesi önemlidir ve aileye bir yemek verir. Kıvılcım, Ertuğrul'un evlilik teklifine sıcak bakmaz. Mustafa, doktora gittiğinde hayatının şokunu yaşar. Alev'in gidişiyle iş hayatında sorunlar yaşayan Abdullah'ın kalbi bu yükü kaldıramaz.

Kızılcık Şerbeti 47. Bölüm: Alev\'in gidişi Abdullah\'ı derinden etkiler
20.01.2024 - 08:36,  Güncelleme: 08:39
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Kızılcık Şerbeti'nin 47. Bölümünde;

Pembe'nin oyunuyla nezarete atılan Alev, bir süre Abdullah'a da ulaşamaz. Sonunda Abdullah tarafından kurtarılsa da olaylar onu çok üzmüş ve germiştir.

Bir süreliğine yurt dışına gitmeye karar verir ve Abdullah'a haber vermeden kararını uygular. İşleriyle ilgilenmesi için de Doğa'dan yardım ister.

Ömer, Görkem'i farklı şekillerde görmenin şaşkınlığını yaşarken onu tanımaya çalışır.

Umut'un yeni açtığı iş yerinde her şey yolundadır, bol para kazanmaktadır. Bu yeni durumunu Nursema'nın ailesinin fark etmesi onun için önemlidir. Bu nedenle aileye bir yemek verir.

Ertuğrul'un evlilik teklifine Kıvılcım'ın sıcak bakmaması ilişkilerine zarar verecektir.

Basit bir şikayet için doktora giden Mustafa, yapılan tetkiklerin sonucunda hayatının şokunu yaşar.

Alev'in gidişinin üzerine iş hayatında da büyük sorunlar yaşayan Abdullah'ın kalbi bu kadar yükü kaldıramaz.

Kaynak: Magazinkolik
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Ömer, Umut, Dizi, Magazin, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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