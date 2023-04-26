RTÜK'ün, Kızılcık Şerbeti'ne vermiş olduğu ceza bozuldu! Dizi tekrar ekranlara seyircisine dönüyor - Son Dakika
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RTÜK'ün, Kızılcık Şerbeti'ne vermiş olduğu ceza bozuldu! Dizi tekrar ekranlara seyircisine dönüyor

26.04.2023 15:50

RTÜK, Show Tv'de yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisinin kadına şiddet sahnelerinden dolayı 1.5 milyon TL ve 5 hafta durdurma kararı aldı. Diziyle kanalın avukatları ise RTÜK'ün kararına itiraz etti. Ankara Bölge idare Mahkemesi, RTÜK'ün aldığı kararı bozarak yürütmeyi durdurdu. Dizi cuma günü yeni bölümüyle ekrana gelecek.

Başrollerini Evrim Alasya, Barış Kılıç, Sıa Türkoğlu, Doğukan Güngör, Müjde Uzman, Ceren Karakoç ve Settar Tanrıöğen'in paylaştığı Kızılcık Şerbeti dizisi, bazı kadına şiddet sahnelerinden dolayı RTÜK'ten ceza aldı. Gelen şikayetleri değerlendiren RTÜK, diziye 5 hafta durdurma ve 1,5 milyon TL idare para cezası verdi. Avukatların itirazı üzerine diziyle ilgili yeni karar verildi.

KARARA İTİRAZ EDİLDİ

RTÜK'ün cezasından dolayı 2 hafta önce özeti yayınlanırken yayını kesilen Kızılcık Şerbeti'nin yerine "İslamofobi" belgeseli yayınlandı. Diziyle kanalın avukatları ise RTÜK'ün kararına itiraz etti.

CUMA GÜNÜ YENİ BÖLÜM YAYINLANACAK

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, diziyle ilgili günlerdir beklenen karar çıktı. Ankara Bölge İdare Mahkemesi RTÜK'ün aldırdığı kararı bozdu ve yürütmeyi durdurdu. Show TV lehine çıkan kararın ardından merakla beklenen dizi bu cuma günü yeni bölümüyle ekrana gelecek.

RTÜK'ün verdiği karar bozuldu! Kızılcık Şerbeti ekranlara dönüyor
RTÜK'ün verdiği karar bozuldu! Kızılcık Şerbeti ekranlara dönüyor
RTÜK'ün verdiği karar bozuldu! Kızılcık Şerbeti ekranlara dönüyor
YORUMLAR (2)
  • Ahmet Kahveci: Rezillik üstüne rezillik birde bu rezil diziyi müslümanlar ile alay edercesine cuma gününe koyuyorlar Cevap Yaz 22 50 Yayından Kaldır
  • Ahmet eren Kacmaz: YA RTÜK HATALI YA YARGI TARAFLI HAKİMLERİN ABUK SUBUK KARAR VERMEYE BAİLADILAR 14 MAYIS İÇİN HAZIL ÖN ALMA Cevap Yaz 22 11 Yayından Kaldır
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Kızılcık Şerbeti, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin RTÜK'ün, Kızılcık Şerbeti'ne vermiş olduğu ceza bozuldu! Dizi tekrar ekranlara seyircisine dönüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: RTÜK'ün, Kızılcık Şerbeti'ne vermiş olduğu ceza bozuldu! Dizi tekrar ekranlara seyircisine dönüyor - Son Dakika
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