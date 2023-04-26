RTÜK'ün, Kızılcık Şerbeti'ne vermiş olduğu ceza bozuldu! Dizi tekrar ekranlara seyircisine dönüyor

Başrollerini Evrim Alasya, Barış Kılıç, Sıa Türkoğlu, Doğukan Güngör, Müjde Uzman, Ceren Karakoç ve Settar Tanrıöğen'in paylaştığı Kızılcık Şerbeti dizisi, bazı kadına şiddet sahnelerinden dolayı RTÜK'ten ceza aldı. Gelen şikayetleri değerlendiren RTÜK, diziye 5 hafta durdurma ve 1,5 milyon TL idare para cezası verdi. Avukatların itirazı üzerine diziyle ilgili yeni karar verildi.

KARARA İTİRAZ EDİLDİ

RTÜK'ün cezasından dolayı 2 hafta önce özeti yayınlanırken yayını kesilen Kızılcık Şerbeti'nin yerine "İslamofobi" belgeseli yayınlandı. Diziyle kanalın avukatları ise RTÜK'ün kararına itiraz etti.

CUMA GÜNÜ YENİ BÖLÜM YAYINLANACAK

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, diziyle ilgili günlerdir beklenen karar çıktı. Ankara Bölge İdare Mahkemesi RTÜK'ün aldırdığı kararı bozdu ve yürütmeyi durdurdu. Show TV lehine çıkan kararın ardından merakla beklenen dizi bu cuma günü yeni bölümüyle ekrana gelecek.