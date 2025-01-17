Kızılcık Şerbeti kadrosuna yeni transfer!

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Yapımcılığını Faruk Turgut'un üstlendiği, başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu ile Doğukan Güngör'ün paylaştığı sevilen dizi 'Kızılcık Şerbeti'nin kadrosuna sevilen oyuncu Ece İrtem dahil oldu.

Dizinin bu akşam ekrana gelecek olan yeni bölümünde seyirci karşısına çıkacak olan İrtem, Işıl karakterine hayat verecek.

Kıvılcım'ın arkadaşı olan Işıl'ın, Abdullah'ın yeni oteline iş başvurusunda bulunması dizide yeni gelişmelerin yaşanmasına neden olacak.