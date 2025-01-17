Kızılcık Şerbeti kadrosuna yeni transfer! - Son Dakika
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Kızılcık Şerbeti kadrosuna yeni transfer!

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Show TV'nin reyting rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti'ne yeni bir oyuncu katıldı. Sevilen oyuncu Ece İrtem, dizide Işıl karakterine hayat verecek.

17.01.2025 14:30  Güncelleme: 14:41
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Yapımcılığını Faruk Turgut'un üstlendiği, başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu ile Doğukan Güngör'ün paylaştığı sevilen dizi 'Kızılcık Şerbeti'nin kadrosuna sevilen oyuncu Ece İrtem dahil oldu.

Dizinin bu akşam ekrana gelecek olan yeni bölümünde seyirci karşısına çıkacak olan İrtem, Işıl karakterine hayat verecek.

Kıvılcım'ın arkadaşı olan Işıl'ın, Abdullah'ın yeni oteline iş başvurusunda bulunması dizide yeni gelişmelerin yaşanmasına neden olacak.

Kızılcık Şerbeti kadrosuna yeni transfer!
Kızılcık Şerbeti kadrosuna yeni transfer!

Kızılcık Şerbeti, Televizyon, Show Tv, Magazin, Dizi, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kızılcık Şerbeti kadrosuna yeni transfer! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Abdul Mecit el sabah:
    Kimin eli kimin cebinde olmayan bu soytarı dizi yayından kaldırılmalıdır 25 0 Yanıtla
  • monşer null:
    boş insan 11 0 Yanıtla
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