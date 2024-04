Kızılcık Şerbeti dizisinde Abdullah ve Alev\'in ilişkisi şaşırttı

Game of Thrones Spinoff Dizisi The Hedge Knight'ın Başrol Oyuncuları Açıklandı

HBO, Game of Thrones evreninde geçen yeni bir spinoff dizisi olan The Hedge Knight'ın başrol oyuncularını duyurdu. Dizi, George R.R. Martin'in kurgu evrenindeki üçüncü yapım olacak ve Game of Thrones'dan yüz yıl önce geçecek. Başrol oyuncuları Peter Claffey ve Dexter Sol Ansell, Dunk ve Egg rollerinde yer alacaklar.