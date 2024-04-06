Kızılcık Şerbeti dizisinde Abdullah ve Alev'in ilişkisi şaşırttı - Son Dakika
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Kızılcık Şerbeti dizisinde Abdullah ve Alev'in ilişkisi şaşırttı

Kızılcık Şerbeti dizisinde Abdullah ve Alev\'in ilişkisi şaşırttı

Kızılcık Şerbeti'nin dün akşam yayınlanan bölümünde Abdullah, karısının ölümüne sebep olmakla suçladığı için ayrıldığı yasak aşkı Alev ile barıştı. Abdullah'ın Alev için ev tutması ve yasak aşk yaşamaya devam etmeleri seyircileri küplere bindirdi.

06.04.2024 12:04  Güncelleme: 12:09
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Başrollerinde Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Sibel Taşçıoğlu, Evrim Alasya ve Ahmet Mümtaz Taylan'ın yer aldığı Kızılcık Şerbeti'nin dün akşam yayınlanan bölümüne Abdullah ve Alev'in sahnesi damga vurdu.

Abdullah, Pembe'nin merdivenlerde düşmesinde payı olan yasak aşkı Alev ile yollarını ayırmıştı. Eşini ve ailesine geri dönerek özür dileyen Abdullah, ters köşe yaptı. Bölümün sonunda Abdullah'ın Alev'e bir ev tuttuğu ve ilişkilerinin devam ettiği ortaya çıktı. Eve kız ve erkek çocuk için hazırlanan odalar da akıllara Alev'in ikiz bebeklere hamile olduğu iddiasını getirdi. Dizide Alev ve Abdullah'ın barışması seyircileri sinirlendirdi.

Kısa sürede sosyal medyada paylaşılan sahne için "Metresi nasıl normalleştirirsiniz pes" ve "Bitirin artık bu saçmalığı" yorumu yapıldı.

Televizyon, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kızılcık Şerbeti dizisinde Abdullah ve Alev'in ilişkisi şaşırttı - Son Dakika

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