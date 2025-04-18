Kızılcık Şerbeti\'nden ayrılan Sibel Taşçıoğlu\'nun rotası belli oldu

Reyting rekorları kıran Kızılcık Şerbeti dizisinin sevilen karakteri Pembe'ye hayat veren Sibel Taşçıoğlu, üç sezondur ekranlarda fırtına estiriyordu. Ancak başarılı oyuncu, hayranlarını şaşırtan bir kararla diziden ayrıldı.

SENARİSTİ TAKİPTEN ÇIKARDI

Taşçıoğlu'nun vedası sadece diziyle sınırlı kalmadı. Instagram'da dizinin senaristlerinden Zeynep Gür'ü takipten çıkarması, kulislerde "gerilim mi var?" sorularını da beraberinde getirdi. Ünlü oyuncunun yeni bir projeyle ekranlara döneceği iddiaları sosyal medyada yankı bulurken, Taşçıoğlu, kafa dinlemek için tatile çıktı.

STRES ATIYOR

Hareketli günler yaşayan Taşçıoğlu, dinlenmek içi soluğu tatilde aldı. Muğla'nın Datça ilçesine giden ünlü oyuncu, tatil pozlarını sosyal medyadan paylaştı.Ayrılığın ardından soluğu Datça'da alan Taşçıoğlu, doğayla iç içe tatilinden kareler paylaşmayı ihmal etmedi. Instagram'da paylaştığı deniz kenarı pozları hayranları tarafından kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu. Üç sezonluk yoğun tempoya ve set stresine kısa bir ara veren Taşçıoğlu, Datça'da adeta ruhunu dinlendiriyor. Yoğunluk sonrası gelen bu tatil, oyuncuya ilaç gibi gelmiş görünüyor.