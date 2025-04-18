Kızılcık Şerbeti'nden ayrılan Sibel Taşçıoğlu'nun rotası belli oldu - Son Dakika
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Kızılcık Şerbeti'nden ayrılan Sibel Taşçıoğlu'nun rotası belli oldu

Kızılcık Şerbeti\'nden ayrılan Sibel Taşçıoğlu\'nun rotası belli oldu

Üç sezondur Kızılcık Şerbeti'nde Pembe karakteriyle izleyicinin kalbini kazanan Sibel Taşçıoğlu, sürpriz bir kararla diziye veda etti. Sosyal medyada senaristi takipten çıkmasıyla gündem olan oyuncu, set stresini geride bırakıp Muğla'nın Datça ilçesinde huzurun tadını çıkarıyor.

18.04.2025 17:09
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Reyting rekorları kıran Kızılcık Şerbeti dizisinin sevilen karakteri Pembe'ye hayat veren Sibel Taşçıoğlu, üç sezondur ekranlarda fırtına estiriyordu. Ancak başarılı oyuncu, hayranlarını şaşırtan bir kararla diziden ayrıldı.

SENARİSTİ TAKİPTEN ÇIKARDI

Taşçıoğlu'nun vedası sadece diziyle sınırlı kalmadı. Instagram'da dizinin senaristlerinden Zeynep Gür'ü takipten çıkarması, kulislerde "gerilim mi var?" sorularını da beraberinde getirdi. Ünlü oyuncunun yeni bir projeyle ekranlara döneceği iddiaları sosyal medyada yankı bulurken, Taşçıoğlu, kafa dinlemek için tatile çıktı.

STRES ATIYOR

Hareketli günler yaşayan Taşçıoğlu, dinlenmek içi soluğu tatilde aldı. Muğla'nın Datça ilçesine giden ünlü oyuncu, tatil pozlarını sosyal medyadan paylaştı.Ayrılığın ardından soluğu Datça'da alan Taşçıoğlu, doğayla iç içe tatilinden kareler paylaşmayı ihmal etmedi. Instagram'da paylaştığı deniz kenarı pozları hayranları tarafından kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu. Üç sezonluk yoğun tempoya ve set stresine kısa bir ara veren Taşçıoğlu, Datça'da adeta ruhunu dinlendiriyor. Yoğunluk sonrası gelen bu tatil, oyuncuya ilaç gibi gelmiş görünüyor.

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Sibel Taşçıoğlu, 3-sayfa, Magazin, Stres, Datça, Muğla, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kızılcık Şerbeti'nden ayrılan Sibel Taşçıoğlu'nun rotası belli oldu - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Bahattin Karakaş:
    Biz de bunu merak ediyorduk iyi ki haber verdiniz 30 4 Yanıtla
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SON DAKİKA: Kızılcık Şerbeti'nden ayrılan Sibel Taşçıoğlu'nun rotası belli oldu - Son Dakika
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