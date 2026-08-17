Kızılcık Şerbeti\'nin Çimen\'i değişiyor! Yeni isim Asena Keskinci

“Kızılcık Şerbeti” dizisinin 5. sezon hazırlıkları devam ederken kadroda da değişiklikler yaşanıyor. Yeni sezonda Çimen karakterinin farklı bir oyuncu tarafından canlandırılacağı daha önce açıklanmıştı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Selin Türkmen'in ardından Çimen karakterine Asena Keskinci hayat verecek. Böylece genç oyuncu, dizinin yeni sezon kadrosuna dahil oldu.

Çocuk yaşta oyunculuğa başlayan Keskinci, özellikle “Bez Bebek” dizisindeki rolüyle tanındı. Oyuncu son olarak Jasmine dizisinde başrol üstlendi.

Peş peşe ayrılıkların yaşandığı “Kızılcık Şerbeti”nde yeni sezonla birlikte hikâyede de önemli değişiklikler yaşanması bekleniyor. Asena Keskinci'nin Çimen karakteriyle diziye nasıl bir renk katacağı ise merak konusu.