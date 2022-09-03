Gölcük, Manuş Baba ile coştu - Son Dakika
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Gölcük, Manuş Baba ile coştu

03.09.2022 10:04
Gölcük, Manuş Baba ile coştu

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yılı çerçevesinde düzenlenen ve binlerce kişinin katıldığı Manuş Baba konserinde zafer coşkusu zirveye ulaştı.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yılı çerçevesinde düzenlenen ve binlerce kişinin katıldığı Manuş Baba konserinde zafer coşkusu zirveye ulaştı.

Kocaeli'de Gölcük Belediyesi'nin düzenlediği 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri Manuş Baba konseriyle sürdü. Konser alanını binlerce kişi doldurdu. Çevre ilçelerden de çok sayıda vatandaşın geldiği konserde sahneye çıkan Manuş Baba, söylediği şarkılarıyla Zafer Bayramı coşkusunu doyasıya yaşattı. Yaklaşık iki saat süren konserde, alanda boş yer bırakmayan binlerce kişi, Manuş Baba'nın şarkılarına eşlik etti. Konser alanında dinleyicilerin zaman cep telefonlarının ışıklarını yakarak şarkı dinledikleri anlarda renkli görüntüler oluştu.

Konserde sahneye çıkarak Manuş Baba'ya çiçek takdim eden Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, "Manuş Baba konseriyle; Büyük Zaferin 100. yıl dönümünde unutulmaz bir zafer coşkusu yaşadık. Alanı tamamen dolduran özellikle gençlerimize ve hemşehrilerimize çok teşekkür ediyorum" dedi. İlk kez Gölcük'te konser vermenin mutluluğunu yaşadığını dile getiren Manuş Baba ise konserin sonunda hayran kaldığı Gölcüklüler'e teşekkür etti. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

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