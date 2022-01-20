Kolejli Serenay Sarıkaya

İşletmeci Umur Evirgen ile ayrıldığı iddia edilen ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, Nişantaşı'nda bulunan özel bir klinlikten çıkarken görüntülendi. Ünlü oyuncu, kombiniyle de dikkat çekti. İşte detaylar...
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20.01.2022 09:22:21. #1.11#