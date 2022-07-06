Kolunda servet taşıyor! Acun Ilıcalı'nın saatinin 9 milyon TL olduğu ortaya çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Kolunda servet taşıyor! Acun Ilıcalı'nın saatinin 9 milyon TL olduğu ortaya çıktı

06.07.2022 09:57

Acun Ilıcalı, 3 gün önce sosyal medya hesabından baş başa yemek yedikleri bir fotoğrafı paylaşarak sevgilisi Çağla Altunkaya'nın doğum gününü kutlamıştı. Ilıcalı, kolundaki saatinin fiyatıyla gündem oldu. Saat için 9 milyon TL ödemiş.

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Şeyma Subaşı ile boşandıktan sonra gönlünü Ayça Çağla Altunkaya'ya kaptırdı. Uzun süredir Altunkaya ile aşk yaşayan Acun Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak sevgilisinin doğum gününü kutladı.

SEVGİLİSİNİN DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADI

Altunkaya ile baş başa yemek yiyen Acun Ilıcalı, çektirdikleri romantik kareyi, 13,7 milyon takipçisinin olduğu Instagram hesabından paylaşarak "Çok şey yazarım ama yüzüne söylemek en güzeli. Doğum günün kutlu olsun, yüzün hep gülsün.. Nice mutlu yılların olsun" notunu düştü.

Servet değerinde! Acun Ilıcalı'nın saatinin 9 milyon TL olduğu ortaya çıktı

SAATİ TAMI TAMINA 9 MİLYON TL

Fotoğrafta masadaki çiçekler dikkat çekerken Ilıcalı'nın mavi renkteki saati de merak konusu oldu. Saatlere olan düşkünlüğüyle bilinen ve daha önce aksesuarlarına ödediği fiyatlarla adından söz ettiren Ilıcalı'nın saati içinde servet döktüğü ortaya çıktı. Fenomenler Ne Giymiş sayfasının haberine göre, Ilıcalı'nın dünyaca ünlü bir markaya ait olan saatinin 9 milyon 438 bin 862 TL olduğu öğrenildi.

Servet değerinde! Acun Ilıcalı'nın saatinin 9 milyon TL olduğu ortaya çıktı
Acun Ilıcalı'dan genç sevgilisine romantik kutlama! Masadaki detay dikkat çekti
YORUMLAR
500
Doğukan Sinik, Acun Ilıcalı'nın radarına girdi! Hull City prensipte anlaşmaya vardı Doğukan Sinik, Acun Ilıcalı'nın radarına girdi! Hull City prensipte anlaşmaya vardı Acun Ilıcalı, başarısızlığın sorumlusunu Aziz Yıldırım gösterdi... Fenerbahçe camiası karıştı Acun Ilıcalı, başarısızlığın sorumlusunu Aziz Yıldırım gösterdi... Fenerbahçe camiası karıştı

Acun Ilıcalı, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kolunda servet taşıyor! Acun Ilıcalı'nın saatinin 9 milyon TL olduğu ortaya çıktı - Son Dakika


Son Dakika
10:00 İstanbul'da gece saatlerinde tuhaf olay! Kız çocuğu sopayla kocaman adamı darp etmeye çalıştı
09:57 Kolunda servet taşıyor! Acun Ilıcalı'nın saatinin 9 milyon TL olduğu ortaya çıktı
09:56 Konya'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 2 kişi öldü, 18 kişi yaralandı
09:50 Kobradan bile zehirli olan ölümcül deniz yılanının tedavisi sadece bir ülkede yapılıyor
09:40 Arnavutköy'de meydan muhaberesi! Düşman aileler arasında çıkan kavgada balta bile kullanıldı
09:32 Haftalık maaşı çok konuşulmuştu! Haaland'ın sözleşme detayı dikkat çekti
09:31 OPEC Genel Sekreteri yaşamını yitirdi
09:23 Böylesi ne görüldü ne duyuldu! Güçlü duygulara alerjisi olan kadın, çok üzülürse ölümün kıyısına geliyor
09:23 TFF Başkanı Büyükekşi'den önemli açıklama: Gerekirse yabancı konusunda sınır getirmeyebiliriz
09:16 Öfkesi dinmeyen Coşkun Sabah, arasının kötü olduğu Ahmet Selçuk İlkan'a veryansın etti: Haddini bilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2022 10:11:34. #1.13#
SON DAKİKA: Kolunda servet taşıyor! Acun Ilıcalı'nın saatinin 9 milyon TL olduğu ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement