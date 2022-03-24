Konserden Sonra Halı Sahada Hakemlik Yaptı - Son Dakika
Üye Girişi

Konserden Sonra Halı Sahada Hakemlik Yaptı

24.03.2022 21:03
Konserden Sonra Halı Sahada Hakemlik Yaptı

Ekin Uzunlar, geçtiğimiz gün Üsküdar Belediyesi'nin düzenlediği konserde sahne performansı sergiledi.

Binlerce müzik severin tamamen doldurduğu Çavuşdere Spor Sarayı'nda Ekin Uzunlar, Ağla Gözüm, Hüznün Gemileri gibi sevilen şarkılarını seslendirdi.

Müzikseverlerin tüm şarkılarına hep bir ağızdan eşlik ettiği Ekin Uzunlar, yaklaşık iki saatlik performansı ile müzikseverlerden tam not aldı.

KONSER SONRASI MAÇ

Konser sonrası yakın arkadaşlarıyla birlikte halı saha maçı düzenleyen Ekin Uzunlar, müsabakada hakemlik yaptı. Kıran kırana geçen çekişmeli mücadelede kırmızı kartlar havada uçuştu. Penaltılara kalan maçta kahkahalar da havada uçuştu. Ekin Uzunlar maçtan sonra basın mensuplarının sorularını yanıtlarken, Trabzonspor'un bu yıl şampiyonluğa kenetlendiğini ve kendisinin de taraftarı olduğu takımı için bir marş yapacağı müjdesini verdi.

Konserden Sonra Halı Sahada Hakemlik Yaptı
Konserden Sonra Halı Sahada Hakemlik Yaptı

YORUMLAR
500
Arda Kural arabesk müzik albümü çıkarıyor! Arda Kural arabesk müzik albümü çıkarıyor! Ayta Sözeri'den Gülşen'e Destek Ayta Sözeri'den Gülşen'e Destek

Konser, Müzik, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Konserden Sonra Halı Sahada Hakemlik Yaptı - Son Dakika


Son Dakika
20:32 Fransız basını açıkladı! İste Kerem Aktürkoğlu'nun bilinmeyen hikayesi
20:04 NATO Liderler Zirvesi sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor
19:59 Rus istihbaratından gündem olacak iddia: Federal Güvenlik Servisi darbe hazırlığında
19:28 Takımda yeni düzenleme! Fenerbahçe'de 2 futbolcu daha kadro dışı kalıyor
19:25 Adliye çıkışı yaşanan silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı
19:23 Ekrem İmamoğlu'nun Olimpiyat mesajı: İstanbul'da yapılması için İsviçre'nin Lozan kentindeyiz
18:55 Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü bugün İstanbul'da olacak! İşte deneyimli ismin geliş saati
18:51 HDP'li Semra Güzel hakkında yakalama kararı çıkarıldı
18:48 Ukrayna'daki yarı çıplak işkence görüntüleri büyük ses getirdi! Aralarında çok sayıda kadın ve çocuk var
18:24 Cinayetten tutuklu yargılanan eski futbolcu Sezer Öztürk savunmasında "Maktul kendi ölümüne neden oldu" dedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2022 21:09:26. #1.13#
SON DAKİKA: Konserden Sonra Halı Sahada Hakemlik Yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement