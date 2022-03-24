Konserden Sonra Halı Sahada Hakemlik Yaptı - Son Dakika

Binlerce müzik severin tamamen doldurduğu Çavuşdere Spor Sarayı'nda Ekin Uzunlar, Ağla Gözüm, Hüznün Gemileri gibi sevilen şarkılarını seslendirdi.

Müzikseverlerin tüm şarkılarına hep bir ağızdan eşlik ettiği Ekin Uzunlar, yaklaşık iki saatlik performansı ile müzikseverlerden tam not aldı.

KONSER SONRASI MAÇ

Konser sonrası yakın arkadaşlarıyla birlikte halı saha maçı düzenleyen Ekin Uzunlar, müsabakada hakemlik yaptı. Kıran kırana geçen çekişmeli mücadelede kırmızı kartlar havada uçuştu. Penaltılara kalan maçta kahkahalar da havada uçuştu. Ekin Uzunlar maçtan sonra basın mensuplarının sorularını yanıtlarken, Trabzonspor'un bu yıl şampiyonluğa kenetlendiğini ve kendisinin de taraftarı olduğu takımı için bir marş yapacağı müjdesini verdi.