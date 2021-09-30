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Korkmayın ürtiker bulaşıcı değil - Son Dakika

Korkmayın ürtiker bulaşıcı değil

30.09.2021 08:16
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Kurdeşen ya da bilimsel adıyla ürtiker; deride kabarıklık, kızarıklık, yoğun kaşıntı ve döküntülerle kendini belli etmektedir.

Kurdeşen ya da bilimsel adıyla ürtiker; deride kabarıklık, kızarıklık, yoğun kaşıntı ve döküntülerle kendini belli etmektedir. Bazen göz çevresi, ağız, dudaklar ve genital bölgelerde anjioödem olarak adlandırılan şişlikler de olabilir.Kurdeşen ya da bilimsel adıyla ürtiker; deride kabarıklık, kızarıklık, yoğun kaşıntı ve döküntülerle kendini belli etmektedir. Bazen göz çevresi, ağız, dudaklar ve genital bölgelerde anjioödem olarak adlandırılan şişlikler de olabilir.

NEDEN OLUR?

Ürtiker, vücudun çeşitli sebeplerle cilt altında bazı diğer kimyasalları üretmesi sonucunda ortaya çıkar. Üretilen bu maddeler deri altında sıvı birikimine yol açarak kabartıları oluşturur. Reaksiyonun şiddeti kişiden kişiye değişkenlik gösterir. Ürtiker sıklıkla alerjik bir reaksiyon olarak bilinmesine rağmen aslında alerji, ürtikerin sık bir sebebi değildir. Genelde kesin sebebi bilinmese de enfeksiyonlar, ilaçlar ve nadiren de yiyecekler tetikleyici olabilir. Bunun yanında; böcek sokması, krem, parfüm, temizlik maddesi gibi bazı kimyasallar; yoğun egzersizler, gözyaşı, ter gibi sıvılarla temas; güneş ışınları ve bağırsak parazitleri de kurdeşene neden olabilir. Kurdeşen, vücut bir alerjene tepki gösterdiğinde ve cilt yüzeyinin altından histamin ve diğer kimyasal maddeleri saldığında ortaya çıkar. Bu sıvı ciltte birikir ve döküntüye neden olur. Kurdeşen yaygın görülen bir hastalıktır ancak bulaşıcı değildir.

BELİRTİLERİ NELER?

Kurdeşen sebebiyle kişide görülen diğer belirtiler ise şöyle:

Vücudun her yerinde kırmızı ya da ten rengi kabarcık çıkması

Dudak ve göz kapağının şişmesi

Kaşınma hissi

Döküntü

NASIL GEÇER?

Kurdeşenin geçirilebilmesi için öncelikle buna sebep olan faktörlerin araştırılması gerekmektedir. Buna göre; kurdeşen tetikleyici ilaçlar ve gıdalar, bazı enfeksiyonlar, çevresel faktörler ve iç hastalıklar kurdeşen oluşumunu tetiklemektedir. Ürtikere neden olan faktör, ilaç ya da gıda ise kişinin ilk olarak bundan uzak durması gerekmektedir. Antibiyotikler, kas gevşeticiler, kan sulandırıcı ilaçlar ve doğum kontrol hapları ürtikere neden olabilecek bazı ilaçlardır. Kabuklu deniz ürünleri, yumurta, meyve çatları, fındık gibi kuruyemişler ve katkı maddelerinin tüketimi de kurdeşen oluşumunu tetiklemektedir.

NE İYİ GELİR?

Kurdeşen, ağrı ve kaşıntı ile kişinin hayatını olumsuz yönde etkileyen bir hastalıktır. Evde hazırlanabilecek bazı karışımlar ile bu semptomların hafifletilebileceği yönünde yorumlar bulunmaktadır. Bu tavsiyelerin kesin bir çözüm olup olmadığı ise henüz kanıtlanmamıştır. Buna göre; soğuk kompres, ananas, papatya çiçeği kürü ve gelincik çiçeği kürü kurdeşen sıkıntısı için verilen tavsiyeler arasındadır. Temiz bir beze sarılarak uygulanan soğuk kompres, kabarcıkların yarattığı kaşıntıyı gidermeye yardımcı olmaktadır. Ancak uygulama esnasında su soğukluğunun aşırı yüksek olması durumunda tam tersi etki ile karşılaşılabilmektedir. İnce bir peçeteye sarılan ananas dilimi de kurdeşen kabarcığının biraz olsun giderilmesine yardımcı olmaktadır.

TEDAVİSİ NEDİR?

Kurdeşen tanısı; kan sayımı, sedimantasyon ve deri biyopsisi gibi bazı test sonuçlarına göre koyulmaktadır. Bu testlerle birlikte hastalığın derecesini irdelemek için de ürtiker skoru belirlenmektedir. Ürtiker skoru, vücuttaki kabarcıkların sayı ve büyüklüğüne bağlı olarak belirlenmektedir. Test sonucu ve hastalık skoruna göre de yetişkin ve çocuklar için tedavi aşamasına geçilmektedir. Yetişkinlerde kurdeşen tedavisi; cetirizine, fexofenadine ve ebastine benzeri sedasyon göstermeyen ilaçlarla başlamaktadır. Bir aylık düzenli kullanımda hastanın şikayetleri giderilemezse de ilaç dozu 2 veya 4 katına kadar arttırılmaktadır. Doz yükseltimi de işe yaramazsa enjeksiyon tedavisine başvurulmaktadır. Gebelikte oluşan kurdeşenin tedavisi de bebeği ya da anneyi etkilemeyecek ilaçlar ile yapılmaktadır. Bazı durumlarda hastanın ağrısını azaltmak için deri üzerine sürülebilecek kremler de önerilmektedir.

BU KÜRLER İYİ GELEBİLİR

Papatya Çiçeği Kürü:  Kür için; 3 yemek kaşığı kadar papatya, 1 su bardağı limon suyu ve 1 litre su gerekiyor. Tüm malzemeler karıştırılarak kaynatılınca kullanıma hazır hale gelir. Papatya çiçeği kürü içilerek değil yıkanma suyuna ilave edilerek etkisini gösterir. Bu sebeple kaynayan kür, süzgeçten geçirildikten sonra banyo suyuna ilave edilmelidir. Bu kür sayesinde hastanın kaşıntı şikayeti büyük bir ölçüde azalır.

Korkmayın ürtiker bulaşıcı değil

Gelincik Çiçeği Kürü:  Gelincik kürü hazırlamak için gerekli malzemeler; 2 yemek kaşığı gelincik çiçeği, 1 tutam şahtere, 1 su bardağı peynir suyu ve 1 litre sudur. Peynir suyu hariç, tüm   malzemeler çaydanlıkta 10 dakika kaynatıldıktan sonra, kür hazır hale gelir. Peynir suyu, kaynama işlemi bittikten sonra karışıma ilave edilir, bu kür içerek tüketilmelidir.

NOT: Bu içerik sadece bilgilendirme amaçlıdır, kesin tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.

Korkmayın ürtiker bulaşıcı değil

STRES TETİKLEYİCİ

Uzmanlar stresin, ürtiker hastalarında sık görülen bir tetikleyici olduğunu söylüyor. Araştırmalarda, sıklıkla psikiyatrik sorunların, stres ve anksiyetenin hastalığa eşlik etttiği görülüyor.

Korkmayın ürtiker bulaşıcı değil

Kimyasal, İlaç, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Korkmayın ürtiker bulaşıcı değil - Son Dakika Magazin


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