Koronavirüse yakalanan Lionel Messi'den haber var

Koronavirüse yakalanan Arjantinli futbolcu Lionel Messi'den haber var. Fransa'nın Paris Saint-Germain takımında oynayan dünyaca ünlü futbolcu, sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Messi, eşi Antonella Roccuzzo ile fotoğrafını Instagram'dan paylaştı. Ev hallerini yayınlayan Messi, "Bildiğiniz gibi Covid oldum. Aldığım tüm mesajlar için teşekkür ederim. İyi olmam düşündüğümden daha fazla sürdü. Ama neredeyse iyileştim. Sahaya geri dönmek için sabırsızlanıyorum. Bugünlerde yüzde 100 olmak için antrenman yapıyorum. Umarım yakında görüşürüz" diye yazdı. 300 milyon takipçisi olan Messi'ya kısa sürece binlerce geçmiş olsun mesajı yağdı.