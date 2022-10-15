Orhan Gencebay'dan sevenlerine kötü haber: Önümüzde hafta ameliyat olacağım - Son Dakika
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Orhan Gencebay'dan sevenlerine kötü haber: Önümüzde hafta ameliyat olacağım

15.10.2022 02:35

Görüntülendiği mekan çıkışında sevenlerine kötü bir haber veren usta sanatçı Orhan Gencebay, boğazında kitle oluştuğunu belirterek, "Önümüzdeki hafta ameliyat olacağım" şeklinde konuştu.

Etilerde bir mekan çıkışı görüntülenen Orhan Gencebay, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Sevenlerine kötü bir haber veren Gencebay, haftaya bıçak altına yatacağını söyledi.

"BOĞAZIM'DA KİTLE OLUŞMUŞ"

Orhan Gencebay, "Boğazımda kitle oluşmuş. Önümüzdeki hafta ameliyat olacağım. Ancak öyle büyütülecek bir durum değil. Operasyonun 25 dakika süreceğini öğrendim" dedi.

Orhan Gencebay kötü haberi sevenlerine duyurdu: Önümüzde hafta ameliyat olacağım

"AMELİYAT ÇIKIŞI STÜDYOYA GİRECEĞİM"

Öte yandan albüm hazırlığında olan Gencebay "5 şarkıdan oluşan yeni bir albüm yapacağım. Hepsinin sözlerini ben yazdım. Ameliyattan çıktığım gibi stüdyoya gireceğim" açıklamasını yaptı.

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Kaynak: Snob Magazin

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Son Dakika Magazin Orhan Gencebay'dan sevenlerine kötü haber: Önümüzde hafta ameliyat olacağım - Son Dakika

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