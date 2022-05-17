Kourtney Kardashian ve Travis Barker Resmi Olarak Evlendi! - Son Dakika
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Kourtney Kardashian ve Travis Barker Resmi Olarak Evlendi!

17.05.2022 00:49
Kourtney Kardashian ve Travis Barker Resmi Olarak Evlendi!

Travis Barker ile Las Vegas'ta kimseye haber vermeden evlenen Kourtney Kardashian resmi olarak nikahlı sayılmıyordu. Kourtney Kardashian ve Travis Barker geçtiğimiz gün Santa Barbara'daki şehir adliyesinde yasal olarak evlendi. Kourtney Kardashian'ın gelinlik tercihi olay oldu.

Kourtney Kardashian ve Travis Barker, 15 Mayıs Pazar günü Santa Barbara'da samimi bir törenle evlendi. Travis Barker törene tamamen siyah bir takım elbise ile, Kardashian ise beyaz mini bir elbise ile katıldı.

Çift, "yeni evli" yazan eski model siyah üstü açık bir arabayla törenden ayrıldı. Kardashian'ın tören sırasında giydiği mini elbise dışında kullandığı beyaz duvak da dikkat çekti.

Çiftin evliliğini özellikle de Kardashian'ın kızı Penelope'nin nasıl karşıladığı merak konusu.

Geçtiğimiz günlerde The Kardashians'ta bu duruma yer verildiğinde Barker'ın evlenme teklifini 9 yaşındaki kızı Penelope ile paylaştığında kızının ağladığını belirten Kardashian yıldızı bu duruma oldukça üzülmüştü.

Kourtney Kardashian ve Travis Barker Resmi Olarak Evlendi!
Kourtney Kardashian ve Travis Barker Resmi Olarak Evlendi!
Kourtney Kardashian ve Travis Barker Resmi Olarak Evlendi!
Kourtney Kardashian ve Travis Barker Resmi Olarak Evlendi!
Kourtney Kardashian ve Travis Barker Resmi Olarak Evlendi!

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Kaynak: Snob Magazin

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