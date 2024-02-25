Kral 3. Charles\'ın kanser durumu daha tehlikeli olabilir

Bir kraliyet uzmanı, geçtiğimiz günlerde kanser teşhisi konan Kral 3. Charles'ın durumunun "sanıldığından daha tehlikeli" olduğu konusunda uyardı.
Kanserin türü kamuoyuna açıklanmadı ancak erken yakalandığı ve Kral'ın o günden bu yana düzenli tedavi gördüğü bildirildi.
Bununla birlikte, bildirildiğine göre bu sorun, Kral'ın veraset planlarını planladığından daha erken resmileştirmeye başlamasına ve Prens William'ın bu planların merkezinde yer almasını sağlamasına yol açtı. Ayrıca hastalığının sanıldığından daha ciddi olabileceğine dair söylentileri de ateşledi.
Kraliyet uzmanı ve yazar Tom Quinn, Mirror'a, "Charles, geleceğin kralı olarak William'ın şu anda gerçekleşmekte olan veraset planlamasının merkezinde olduğunun farkında; yetkililer Charles'ın en azından uzun süre sağlıklı kalacağını varsaymışlardı.
Seksenli yaşlarının ortalarında veraset planlamasının başlaması gerekiyordu ama bu artık başladı ve belki de Charles'ın kanserinin sandığımızdan daha tehlikeli olduğunu gösteriyor."
"Veraset planlaması son derece gizli ve hiç kimse Harry'nin bunun bir parçası olacağına güvenmiyor çünkü herhangi bir şekilde küçümsendiğini hissederse ya da hak ettiğinin verilmediğini hissederse doğrudan medyaya koşacaktır." dedi.
PRENS HARRY TAKİPTE
2020 yılında İngiliz Kraliyet Ailesi'ndeki resmi görevlerinden ayrılan Prens Harry'nin otobiyografisi "Yedek", aile üyeleri hakkında bir dizi bomba iddiada bulunması ve babası ile erkek kardeşine ithamlarda bulunmasının ardından kraliyet ailesinde büyük sürtüşmeye neden oldu.
Prens Harry yakın zamanda babasına tedavisi sırasında yardımcı olmak için "geçici" olarak kraliyet ailesine geri dönmeye istekli olduğunu söylemişti.
Sussex Dükü ayrıca bu ayın başında babasına kısa bir ziyarette bulunduktan sonra İngiltere'ye bazı geziler planladığını da doğruladı.
Prens Harry için uzlaşma mümkün, ancak muhtemelen yalnızca babasının kişisel olarak ondan bunu talep etmesi durumunda gerçekleşmesi bekleniyor.
Son Dakika › Magazin › Kral 3. Charles'ın kanser durumu daha tehlikeli olabilir - Son Dakika
Beşiktaş'ın İstanbulspor ile oynadığı maçta sarı kart gören Gedson Fernandes, Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.
Kampanya şartlarında aylık gelirinin 16 bin TL'nin altında olması gereken TOKİ'nin "İlk Evim Arsa Projesi" kampanyasında AK Parti Milletvekili Kurtcan Çelebi'ye arsa çıkması ses getirdi. Çelebi, kirada oturduğunu ve kampanyaya milletvekili olmadan önce başvurduğunu söyleyip hakkından feragat ettiğini ifade etti. TOKİ'den yapılan açıklamada ise "Hak sahibi Çelebi ile ilgili herhangi bir sözleşme imzalanmamış, hakkından feragat ettiğini belirtmesi üzerine hak sahipliği iptal edilmiştir." ifadelerine yer verildi.
II. Abdülhamid'in 4. kuşak torunu Berna Osmanoğlu'nun düğününde, "Osmanlı'yı süren soysuzları da lanetle anıyorum" sözleriyle Atatürk ve silah arkadaşlarını hedef alan eski Refah Partisi Milletvekili Şevki Yılmaz'a bir tepki de AK Parti'den geldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yılmaz'ın sözlerine atıfta bulunarak, "Toplumsal fay hatları tetiklenmek isteniyor. Toplumumuzun temel değerleri konusunda kışkırtıcı beyanların tümünü reddediyoruz." dedi.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda İstanbulspor ile karşı karşıya geliyor. Mücadelede 1-0 Beşiktaş önde.
A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nda İzlanda'yı Tarık Biberovic'in son saniye basketiyle 76-75 yendi.
Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattının açılış törenine davet edildiğini söyleyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu Murat Kurum yalanlamıştı. İmamoğlu, Kurum'a belgeli yanıt verirken, tartışmalara dahil olan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Bizim gündemimize oturacak bir konu değil. Kim hangi törene nasıl katılacak, kim hangi sırada oturacak, hangi sırada konuşacak derdimiz o değil. Derdimiz İstanbul'a hizmet olmalı." ifadelerini kullandı.
Dünya yıldızı Cristiano Ronaldo'nun geçtiğimiz günlerdeki paylaşımında ayak parmaklarına siyah oje sürdüğü görülmüştü. Portekizli yıldızın ojelerinin sırrı ortaya çıktı. Ronaldo'nun bu yöntemle ayak tırnaklarında mantar enfeksiyonlarının oluşmasını önlediği öğrenildi.
Fenerbahçe, bu sezonun başarılı oyuncularından İrfan Can Kahveci'nin sağ arka alt adalesinde 2. derece yırtık tespit edildiğini duyurdu. Kahveci'nin haftalarca forma giymesi beklenmiyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Adana mitinginde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin savunma sanayi alanında elde ettiği başarıları vurgulayarak, KAAN adlı uçağın dünya genelinde büyük ilgi gördüğünü belirtti.
Sizin düşünceleriniz neler ?