Kral Charles'ın taç giyme töreninde dikkat çeken isim! Eski eşinin kraliçe oluşunu izledi

Geçtiğimiz eylül ayında annesi Kraliçe II. Elizabeth'in ölümünün ardından Kral Charles resmen Kral olacak. Londra'da Westminster Abbey Kilisesi'nde gerçekleşen olan taç giyme törenine Kral Charles ve Konsort Kraliçe taç giydi.

TÖRENDE ESKİ EŞİNİN TAÇ GİYİŞİNİ İZLEDİ

Prens Charles'ın taç giyme törenine, Kraliçe Camilla'nın 1973 yılından 19995 yılına kadar evli kaldığı ve iki çocuk sahibi olduğu kocası Andrew Parker Bowles da katıldı. Bowles'ın törene katılması, herkes tarafından eşi ile ayrılmış olmasına rağmen eşinin yakın arkadaşı olmayı başardığı yorumlarına sebep oldu.

İLİŞKİLERİ AÇIĞA ÇIKTI

Camilla, Charles ile ilişki yaşadığı sırada Andrew Parker, babasının zoru ile Camilla ile evlendi. Camilla evlendiğini Charles'e bir mektup ile haber verdi. Camilla ve Charles ilişki yaşadığı sırada ise Andrew de Charles'in kız kardeşi Prenses Anne ile ilişki yaşadı.

CİNSEL TELEFON KONUŞMALARI BASINA SIZDI

İngiliz ordusunda subay olan Andrew ve Camilla'nın 1973 yılında başlayan evliliği, 1993 yılında Charles ile ilgili telefonda yaptığı cinsel konuşmanın basına sızması üzerine bitme noktasına geldi. Çift 1995 yılında boşanınca Camilla ve Charles'in ilişkisi tekrar başladı. Şubat 2005 yılında nişanlanan çift, Nisan 2005 yılında dünya evine girdi.