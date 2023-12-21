Kraliyet Ailesi\'nden ayrılan Meghan Markle, reklam filminde figüranlık yaptı

Faiz bir kez daha arttı

İngiliz Kraliyet Ailesi'nden ayrılarak kendilerine yeni bir hayat kuran Prens Harry ve Meghan Markle çifti, yaptıklarıyla gündemden düşmüyor. Son zamanlarda ekonomik zorluk yaşadıkları konuşulan çiftten Meghan Markle bir reklam filminde figüran olarak yer aldı.

GÖZLER KRALİYET AİLESİ'NE ÇEVRİLDİ

Kraliyet Ailesi'ne girmeden önce oyunculuk yapan ve cesur sahneleri günümüzde dahi konuşulmaya devam eden Meghan Markle, bir reklam filminde arkada kahve yaparken ve bilgisayarda çalışırken görüldü. Sussex Düşesi, reklamın son kısmında ekranın önüne geçerek esprili bir şekilde videoyu sonlandıran Markle'nin görüntülerine Kraliyet Ailesi'nden nasıl bir tepki geleceği ise merak konusu oldu.