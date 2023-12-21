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Kraliyet Ailesi'nden ayrılan Meghan Markle, reklam filminde figüranlık yaptı - Son Dakika
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Kraliyet Ailesi'nden ayrılan Meghan Markle, reklam filminde figüranlık yaptı

Kraliyet Ailesi'nden ayrılarak eşi Prens Harry ile ABD'ye yerleşen eski oyuncu Meghan Markle, bir kahve reklamında figüranlık yaptı.

21.12.2023 - 16:09,  Güncelleme: 16:17
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İngiliz Kraliyet Ailesi'nden ayrılarak kendilerine yeni bir hayat kuran Prens Harry ve Meghan Markle çifti, yaptıklarıyla gündemden düşmüyor. Son zamanlarda ekonomik zorluk yaşadıkları konuşulan çiftten Meghan Markle bir reklam filminde figüran olarak yer aldı.

GÖZLER KRALİYET AİLESİ'NE ÇEVRİLDİ

Kraliyet Ailesi'ne girmeden önce oyunculuk yapan ve cesur sahneleri günümüzde dahi konuşulmaya devam eden Meghan Markle, bir reklam filminde arkada kahve yaparken ve bilgisayarda çalışırken görüldü. Sussex Düşesi, reklamın son kısmında ekranın önüne geçerek esprili bir şekilde videoyu sonlandıran Markle'nin görüntülerine Kraliyet Ailesi'nden nasıl bir tepki geleceği ise merak konusu oldu.

Kraliyet Ailesi'nden ayrılan Meghan Markle, reklam filminde figüranlık yaptı
Kraliyet Ailesi\'nden ayrılan Meghan Markle, reklam filminde figüranlık yaptı
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Meghan Markle, Prens Harry, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kraliyet Ailesi'nden ayrılan Meghan Markle, reklam filminde figüranlık yaptı - Son Dakika


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