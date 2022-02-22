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Kubilay Aka'nın Yeni Sevgilisi Tanıdık Çıktı! Böyle Yakalandılar - Son Dakika

Kubilay Aka'nın Yeni Sevgilisi Tanıdık Çıktı! Böyle Yakalandılar

22.02.2022 13:44
Kubilay Aka'nın Yeni Sevgilisi Tanıdık Çıktı! Böyle Yakalandılar

Kubilay Aka ile Aslı Bekiroğlu önceki gün el ele görüntülendi. Çağrı Telkıvıran ile aşk yaşayan Bekiroğlu'nun, Aka ile yakınlaşması şoke etti. İşte detaylar...

Geçtiğimiz hafta Çağrı Telkıvıran ile hakkında çıkan ayrılık haberlerini "Her şey yolunda" diyerek yalanlayan Aslı Bekiroğlu, Kubilay Aka ile yakınlaştı. Maske Kimsin Sen'in jüri üyelerinden Doğu Demirkol'un yayınladığı bir videoda Bekiroğlu ile Kubilay Aka el ele görüntülendi.

2. Sayfa'da yer alan habere göre, Çağrı Telkıvıran ile Aslı Bekiroğlu arasında 15 gündür soğuk rüzgarlar esiyor. Dün akşam sevgilisinin Aka ile yakınlaştığını öğrenen Çağrı Telkıvıran, sosyal medya hesabından sevgilisiyle olan tüm fotoğrafları sildi.

Kubilay Aka ile Aslı Bekiroğlu'nun birliktelik yaşadığı iddia edildi.

ASLI BEKİROĞLU KİMDİR?

Aslı Bekiroğlu kimdir, nereli, kaç yaşında; Aslı Bekiroğlu, 16 Kasım 1995 tarihinde İstanbul'da doğdu. 2022 yılı itibarıyla 26 yaşındadır. Türk dizi ve sinema oyuncusu.

Bahçeşehir Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümünden mezun olmuştur. 2006-2011 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Arp Bölümünde arp ve solfej eğitimi almıştır.

İlk oyunculuk deneyimini 2015 yılında yayımlanan Adı Mutluluk dizisi ile yaşayan Aslı Bekiroğlu, İkimizin Yerine, Gülümse Yeter, Yol Arkadaşım, Jet Sosyete gibi yapımlarda yer almıştır.

KUBİLAY AKA KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Kubilay Aka kimdir, nereli, kaç yaşında; Kubilay Aka, 12 Nisan 1995'de İstanbul'da dünyaya gelmiştir. 2022 yılı itibarıyla 26 yaşındadır. Türk dizi ve sinema oyuncusu.

1995 yılında dünyaya gelen Kubilay Aka, Eskişehir Anadolu Üniversitesinde Havaalanı Yönetim bölümünden mezun olmuştur. Daha sonraları oyunculuk eğitimi almıştır. Kanal D'de yayınlanmış Vatanım Sensin dizisinde Ali Kemal ve Çukur dizisinde Celasun karakterlerini canlandırmıştır. 2018 yılında Aşk Bu mu? filminde Afra Saraçoğlu ile başrolü paylaşmıştır. 2020 yılında Netflix'te yayınlanan Aşk 101 dizisinde Kerem karakterini canlandırmıştır.

2022 yılında Show TV'de yayınlanmaya başlayan Oğlum dizisinde Tuğçe Açıkgöz ile başrolü paylaşmaktadır.

Kubilay Aka'nın Yeni Sevgilisi Tanıdık Çıktı! Böyle Yakalandılar
Kubilay Aka'nın Yeni Sevgilisi Tanıdık Çıktı! Böyle Yakalandılar

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Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Kubilay Aka'nın Yeni Sevgilisi Tanıdık Çıktı! Böyle Yakalandılar - Son Dakika Magazin


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