Kubilay Aka ile Tuğçe Açıkgöz Aşk mı Yaşıyor? Kafa Karıştıran Paylaşım - Son Dakika
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Kubilay Aka ile Tuğçe Açıkgöz Aşk mı Yaşıyor? Kafa Karıştıran Paylaşım

05.03.2022 23:26
Kubilay Aka ile Tuğçe Açıkgöz Aşk mı Yaşıyor? Kafa Karıştıran Paylaşım

Show TV'de yayınlanan 'Oğlum' dizisinin başrol oyuncuları Kubilay Aka ile Tuğçe Açıkgöz, aşk mı yaşıyor? Kubilay Aka'nın sosyal medyadan paylaştığı partneri ile samimi fotoğrafları aşk iddialarını güçlendirdi.

Oğlum dizisinde 'Bulut' karakterini canlandıran Kubilay Aka, Çağrı Telkıvıran ile ayrılan Aslı Bekiroğlu ile objektiflere yansımıştı. Aslı Bekiroğlu, Kubilay Aka ile arkadaş olduğunu belirterek aralarında bir ilişkinin olmadığını açıklamıştı.

BAKIŞLARI DİKKAT ÇEKTİ

Şimdilerde Kubilay Aka'nın ismi 'Oğlum' dizisindeki partneri Tuğçe Açıkgöz ile konuşulmaya başladı. Yakışıklı oyuncunun Instagram hesabından paylaştığı son fotoğraf, aşk iddialarını gündeme getirdi. 'Kadıköy kızı' notuyla paylaştığı fotoğrafta Aka'nın Açıkgöz'e bakışları da dikkati çekti.

Bu paylaşıma karşı Tuğçe Açıkgöz de "Gözündeki aşk dolu bakışları görüyorum" dercesine kalpli emoji ile cevap verdi.

İşte Kubilay Aka'nın o paylaşımı:

YORUMLAR
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Aslı Bekiroğlu: İhanet etmedim sadece arkadaşız Aslı Bekiroğlu: İhanet etmedim sadece arkadaşız Aşkları Belgelendi! Mekana El Ele Geldiler Aşkları Belgelendi! Mekana El Ele Geldiler

Aslı Bekiroğlu, Tuğçe Açıkgöz, Kubilay Aka, Oğlum, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Kubilay Aka ile Tuğçe Açıkgöz Aşk mı Yaşıyor? Kafa Karıştıran Paylaşım - Son Dakika


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