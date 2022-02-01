Kübra Açıl kimdir? Kübra Açıl kaç yaşında, nereli? Survivor Panorama sunucusu Kübra Açıl kimdir?

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KÜBRA AÇIL KİMDİR?

Kübra Açıl, sunuculuk ve spor muhabirliği yapan bir isim olarak karşımıza çıkıyor. Bunun yanı sıra "Yetenek Sizsiniz" ve "Survivor"da görev aldı. Şeyma Subaşı'nın ablası olarak bilinen Kübra Açıl, pilates eğitmenidir. Şeyma Subaşı'ya çok benzetilen Kübra Açıl'ın bir de Duru adında bir kızı ve bir oğlu vardır. İstanbul Üniversitesi BESYO mezunu olan Açıl, kamera önünde ve arkasında da görev almıştır. Hayata pozitif bakan Kübra Açıl, pilatese başlamak isteyenlere de sosyal medyada ilham veriyor. Kübra Açıl, bir süre sosyal medya fenomeni kardeşi Şeyma Subaşı ile birlikte aynı voleybol takımında oynadı. Hatta Şeyma Subaşı, ablasının pasörlüğünü yaptı. Abla-kardeş daha sonra voleybolu bıraktı. Kübra Açıl, spor muhabirliğine geçiş yaptıktan sonra kameranın hem önünde hem arkasında çalıştı; Yetenek Sizsiniz ve Survivor'da görev aldı. Futbolcu eşi Merthan Açıl ile evliliğinden Duru adında bir kızı olan Kübra Açıl, hamilelik sürecinde 95 kiloya kadar çıktı. Pilatese başladıktan sonra formuna ulaşan Kübra Açıl, birlikte çalıştığı eğitmen "Senden çok iyi eğitmen olur, eski sporcusun ve işe hakimsin" deyince, hayatını değiştiren pilatesi meslek edinmeye sıcak baktı. Şimdi beş kadın öğretmenle birlikte eğitmenlik yapıyor. Kübra Açıl kaç yaşında olduğu bilinmiyor ancak Şeyma Subaşı'nın 30 yaşında olduğu düşünüldüğünde Kübra Açıl'ın 30 üzeri yaşta olduğu ortaya çıkmaktadır. Son olarak, 2022 Survivor Panorama sunuculuğunu yapmaktadır.