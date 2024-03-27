Kül Masalı'nın altıncı bölümünde neler olacak:
Jale'nin türküyü annesinin değiştirdiği sözlerle söylemesi Özge için çok sarsıcı olur. Özge, Jale ve Arat'ın annesini tanıyor olma ihtimalini araştırmaya karar verir.
Annesinin yaşadığını bilen tek kişi olan kuzeni Süreyya ile birlikte annesinin peşine düşerler.
Diğer yandan Tufan Arat'ı kaçırıp Jale'yi alıkoyan kişi olduğunu itiraf etmesini ister. Tufan, Arat'tan beklediği itirafı alamasa da Jale'nin geçmişi ile ilgili sarsıcı bir gerçeği öğrenir.
Neveser ise Jale ve Arat'ın evliliğini kurtarmak için akıl almaz bir yol izlemeye karar verir.
Komiser yardımcısı Müge'nin hedefinde ise Jale'nin kaybının ardındaki en büyük şüpheli Erhan vardır. Nihayetinde kendini tüm yaşananların dışında tutmaya çalışan Erhan'ın aslında hiç de dürüst davranmadığını sarsıcı bir şekilde öğreniriz.
Son olarak beklenmedik bir anda Giraylı köşküne gelen davetsiz misafirler, Jale'nin geçmişiyle ilgili büyük sırrı ortaya çıkarıp tüm ailenin üzerinde bir bomba etkisi yaratırlar.
Son Dakika › Magazin › Kül Masalı 6. bölümde neler olacak? - Son Dakika
Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer, Haber Bahane programında yaptığı açıklamada, hayatına girecek erkeğin ekonomik durumunun kendisine denk olması gerektiğini söyledi. Gizem Tuncer, zengin biri gelip kendi cebine para koyamaz, herkes kendine yetebilmeli dedi.
Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Murat Kurum'a şarkı besteleyen Orhan Gencebay, dün akşam Kurum'un düzenlediği bir iftar yemeğinde Roman vatandaşlarla bir araya geldi. Gencebay'ın eşi Sevim Emre, yaptığı açıklamada, 'Eşim siyaset üstü bir kişilik. İstese Cumhurbaşkanı bile olurdu. Köpekler havlasın boş verelim.' ifadelerini kullandı. Görüntüler sonrasında Gencebay'a 'iktidar yanlısı' eleştirileri geldi.
İran kökenli oyuncu Mike Shouhed'ın eski nişanlısı Paulina Ben-Cohen'e yönelik şiddet içeren anlara ait çarpıcı görüntüler ortaya çıktı. Paulina'nın nişanlısı tarafından maruz kaldığı şiddet ve tacizin vahameti, dava dosyasındaki görüntülerle gözler önüne seriliyor. Paulina, nişanlısı Mike ile yaşadığı tartışmanın şiddete dönüştüğünü belirtirken, avukatları da bu olayın ilk defa yaşanmadığını iddia ediyor. Dava devam ediyor.
Bu yıl Almanya'nın Oberhausen şehrinde düzenlenecek olan kısa film festivalinde Türkiye'den finale kalan tek film olan Mori, En İyi Kısa Film Ödülü için yarışacak. Yakup Tekintangaç'ın yönettiği film, bir kız çocuğunun okula yeni gelen öğretmeni babası zannederek onu ikna etme çabasını anlatıyor. Filmin başrolünde Hayrünisa Akbaş yer alırken, profesyonel oyuncular da rol aldı. Mori, Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı tarafından destekleniyor ve haziran ayında Asya kıtasının en büyük festivallerinden birinde prömiyer yapacak.
Başarılı oyuncu Mustafa Üstündağ, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a yönelik olarak 'Sayın Babacan sen mesaj yazıyorsun, ama ben cevap veremiyorum. Telefon numaramı nerden buldun' diyerek tepkisini dile getirdi. Üstündağ, kendisine gelen otomatik mesaja cevap veremediği için sinirlendi.
Pınar Eliçe, İBB'nin Ramazan etkinlikleri kapsamında Dudullu Meydan'da halk konseri verdi. Konser sırasında başlayan yağmur, Eliçe'yi ve hayranlarını durdurmadı. Eliçe, iki saat boyunca sahnede Türk Sanat Müziği'nin sevilen eserlerini seslendirdi. Konser sırasında bir Roman hayranını da sahneye davet ederek birlikte çiftetelli oynadılar.
Pazar günü beyne pıhtı atması sonucu inme indiği için apar topar hastaneye kaldırılan entübe edilen Kadir İnanır'dan güzel haber geldi. İnanır'ın sağlık durumunun iyiye gittiği belirten hastanenin başhekimi, "İletişim kurabiliyor, konuşmayla alakalı sıkıntısı olmayacak" dedi.
Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Necdet Sağlam, sanatçı Kadir İnanır'ın uyandığını ve bilincinin açık olduğunu açıkladı. İnanır, mesajlara gülümseyerek cevap veriyor ve iletişim kurabiliyor. Ancak şu an konuşmak için yorgun olduğu belirtildi.
YouTuber olan eşi Merve Veziroğlu'nu 58 yerinden bıçaklayan Yunus Yıldırım hakim karşısına çıktı. Yıldırım ifadesinde Veziroğlu'nu suçlayarak "Sinirden elime bıçağı aldım, elimden tuttu, ilk o beni kesti. Boğazımı sıktı o an bıçak elindeydi. Şimdi takipçi kazanmak için medyaya çıkıyor" dedi.
Tayland'da bir model, kraliyet anıtında 'etek altı' fotoğraf çektiği için beş yıl hapis cezasıyla karşı karşıya. 22 yaşındaki Pim Apatsara, Kral I. Rama heykeli önünde açık kıyafetlerle poz vererek büyük öfkeye yol açmıştı. Pim, resimleri yayınladıktan sonra polis tarafından gözaltına alındı ve suçlu bulunması halinde beş yıl hapis cezası alabilir.
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