Kül Masalı'nın dördüncü bölüm özeti ise şöyle;
Arat'ın öldü bilinen karısı Jale'nin ortaya çıkmasıyla Özge evde yeri olmadığını düşünerek gitmek ister. Fakat karısının hamile olduğunu öğrenen ve onu çok seven Arat buna asla izin vermeyecektir.
Neveser ise, Özge'yi iyice köşeye sıkıştıracak acımasız plan yapar. Beklenmedik bir olay Özge ve Jale arasındaki gerilimin artmasına sebep olur. İki kadının da kendi açılarından haklı olduğu durum şaşırtıcı gelişmelere gebedir.
Jale'nin dönüşü Arat'ın bastırmaya çalıştığı öfkesinin ortaya çıkmasına sebep olur. Özge Arat'ın hiç bilmediği yönlerini keşfetmeye başlamıştır. Jale'nin alıkonduğu mekan üzerinden soruşturmasını derinleştiren Baş komiser Cemil sürpriz bir isme ulaşır.
Dışardan bakıldığında zenginliğiyle göz kamaştıran Giraylı hanesinde hiçbir şey göründüğü gibi değildir. ve en nihayetinde sırlarla dolu bu ailenin hayatında tesadüflere yer olmadığı gerçeği ile sarsıcı bir şekilde yüzleşiriz.
Son Dakika › Magazin › Kül Masalı'nın dördüncü bölümünde gerilim artıyor - Son Dakika
İnci Taneleri dizisinde seslendirdiği şarkıyla ünlenen Erkal Sonel, Bircan Bali ve diğer kişiler hakkında açtığı dava sürecini avukatıyla çekilen bir fotoğrafıyla duyurdu. Sonel, paylaşımına 'Gereği düşünüldü' notunu düşerek dava açtığı kişilere gözdağı verdi.
Leyla, Dağhan'ın adamlarının gözleri önünde cinayet işlemesiyle korkmaya ve ona olan güvenini sorgulamaya başlar. Bilgisayarını bulmadan kurtulamayacağını anlayan Leyla, babasının güvendiği bir dostundan yardım almaya gider. Ancak bu yardım isteği başına yeni belalar açar. Dağhan Müdür'ün de desteğiyle Leyla'yı bulmak için uğraşan Dağhan, Enver'in tutuklanmasıyla olayların büyümesine neden olur. Bu durum, Fatma ve Davut arasındaki ihanet gerginliğini de artırır. Oya ve Ekber arasındaki yakınlık ise Enver'in dikkatini çeker ve Aydan'dan yardım ister. Dağhan ve Enver, Ekber Baltacı'yı öldürmek için güçlerini birleştirirken, Gürkan ise Leyla'nın peşine düşerek Dağhan hakkında bir iz bulmaya çalışır.
TiyatroKare'nin ödüllü oyunu 'Ağaçlar Ayakta Ölür', 18 Mart'ta Gazimağusa Rauf Denktaş Kültür Merkezi'nde, 19 Mart'ta GİRNE Amerikan Üniversitesi'nde, 20 Mart'ta Lefkoşa Yakın Doğu Üniversitesi'nde sahnelenecek. Oyun, Kıbrıslı seyirciyi hem ağlatacak, hem de güldürecek. Nevra Serezli, bu oyun için ilk kez feribotla Kıbrıs'a geliyor. Uçak korkusu olan Serezli, Kıbrıs'tan gelen yoğun talep üzerine karayoluyla Kıbrıs'a gidecek. Oyunun yönetmenliğini Nedim Saban üstlenirken, Nevra Serezli büyükanne rolünü oynuyor.
Geçtiğimiz sene Kadir Doğulu'nun eşi Neslihan Atagül'ü aldattığı iddialarıyla gündeme gelen çift, son olarak Milano pozlarıyla dikkat çekti. Söylemezsem Olmaz programında yapılan yorumlarla birlikte, çiftin özel hayatı tekrar tartışılmaya başlandı.
Şarkıcı ve Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent, hayatının film olacağı iddialarına sosyal medya hesabından yanıt verdi. Levent, 2004 yılında Transtrakya projesine karşı halk örgütlenmesinin bir parçası olduğunu belirterek, hayatının sadece 15 günlük bir kesit olduğunu ifade etti.
Ramazan'ın ilk günü sosyal medya hesabından içkili paylaşım yapan Cem Yılmaz, "Bilerek yaptığınız konuşuluyor. Neler söylemek istersiniz?" sorusunu yönelten muhabire adeta nispet yaparcasına bacak bacak üstüne atarak poz verdi.
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Güldür Güldür Show oyuncularıyla bir araya geldi. Başkan Akpolat, BKM kurucusu Necati Akpınar ve sanatçı dostlarına teşekkür etti.
Survivor'da mücadele eden Yunus Emre, dün akşam yayınlanan bölümde baba olacağını öğrendi ancak eşinden kötü haber geldi. Hamileliğiyle ilgili açıklama yapan Beria Özden, "Kullandığım ilaçlar ve bazı sağlık sorunlarından dolayı gebeliğim sonlandı" dedi.
Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Selvi Boylum Al Yazmalım gibi Yeşilçam filmlerinin ünlü yapımcısı Arif Keskiner için Teşvikiye Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Törene katılan Kadir İnanır, arkadaşının tabutu başında gözyaşlarına hakim olamadı.
Galler Prensesi Kate Middleton, İngiltere'nin en sevilen kraliyet üyesi olarak belirlendi. Ankete katılanların yüzde 38'i Middleton'ı tercih etti. Yine aynı ankette, Harry ve Meghan'ın popülerlikleri düşüş gösterdi.
Ünlü yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın Kuru Otlar Üstüne filminde Ferhat Göçer'in Son Aşkım şarkısını izinsiz kullandığı ortaya çıktı. Göçer ise Ceylan'a dava açarak kazanılan tazminatı da dağıtacağını söyledi.
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