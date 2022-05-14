Ekranların sevilen yemek yarışması programı MasterChef Türkiye'nin yeni sezonu için geri sayıma geçildi. Survivor'ın yayınlandığı Dominik'ten açıklama yapan Acun Ilıcalı, MasterChef Türkiye'nin temmuz ayında başlayacağını müjdeledi.
Üç sezondur MasterChef Türkiye'nin jüri üyelerinden olan Mehmet Yalçınkaya hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. Yalçınkaya'nın yeni sezonda MasterChef Türkiye'de olmayacağı öne sürüldü.
Acun Medya'nın; Fatih Tutak, Ömür Akkor, Refika Birgül, CZN Burak ve Arda Türkmen gibi isimlerle görüştüğü ve Arda Türkmen ile anlaştığı iddia edildi.
MasterChef Türkiye yapımcıları, söz konusu iddialarla ilgili olarak, "Kadroda değişiklik yok...Aynı ekip devam ediyor" dedi.
Kaynak: Snob Magazin
Son Dakika › Magazin › Kulislerde yüksek sesle konuşulmaya başladı! 'MasterChef'te yeni sezonda Mehmet Yalçınkaya-Arda Türkmen değişimi yaşanacak' - Son Dakika