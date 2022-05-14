Kulislerde yüksek sesle konuşulmaya başladı! "MasterChef'te yeni sezonda Mehmet Yalçınkaya-Arda Türkmen değişimi yaşanacak" - Son Dakika
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Kulislerde yüksek sesle konuşulmaya başladı! "MasterChef'te yeni sezonda Mehmet Yalçınkaya-Arda Türkmen değişimi yaşanacak"

14.05.2022 17:27

Televizyonun en çok izlenen programlarından MasterChef Türkiye'nin yeni sezonunda köklü bir değişikliğe gidileceği öne sürüldü. Mehmet Yalçınkaya'nın jüride yer almayacağı, yerine de Arda Türkmen'in geçeceği iddia edildi.

Ekranların sevilen yemek yarışması programı MasterChef Türkiye'nin yeni sezonu için geri sayıma geçildi. Survivor'ın yayınlandığı Dominik'ten açıklama yapan Acun Ilıcalı, MasterChef Türkiye'nin temmuz ayında başlayacağını müjdeledi.

MEHMET ŞEF YENİ SEZONDA YOK İDDİASI

Üç sezondur MasterChef Türkiye'nin jüri üyelerinden olan Mehmet Yalçınkaya hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. Yalçınkaya'nın yeni sezonda MasterChef Türkiye'de olmayacağı öne sürüldü.

MasterChef'te Mehmet Yalçınkaya'nın jüriden ayrılacağı iddiası! Yerine Arda Türkmen ile anlaşıldı

YERİNE ARDA TÜRKMEN GELECEK

Acun Medya'nın; Fatih Tutak, Ömür Akkor, Refika Birgül, CZN Burak ve Arda Türkmen gibi isimlerle görüştüğü ve Arda Türkmen ile anlaştığı iddia edildi.

MasterChef'te Mehmet Yalçınkaya'nın jüriden ayrılacağı iddiası! Yerine Arda Türkmen ile anlaşıldı
Arda Türkmen

YAPIMCILAR İDDİALARI YALANLADI

MasterChef Türkiye yapımcıları, söz konusu iddialarla ilgili olarak, "Kadroda değişiklik yok...Aynı ekip devam ediyor" dedi.

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Mehmet Yalçınkaya, Arda Türkmen, MasterChef, Türkiye, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Kulislerde yüksek sesle konuşulmaya başladı! 'MasterChef'te yeni sezonda Mehmet Yalçınkaya-Arda Türkmen değişimi yaşanacak' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kulislerde yüksek sesle konuşulmaya başladı! "MasterChef'te yeni sezonda Mehmet Yalçınkaya-Arda Türkmen değişimi yaşanacak" - Son Dakika
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