Kuralsız Sokaklar: Tüm Duyulara Hitap Eden Bir Yolculuk

KANAL D'nin ses getiren programı Kuralsız Sokaklar, sıra dışı rotaların izini sürmeye devam ediyor. Birbirinden farklı kültürleri, ulaşılması imkansız gibi görünen coğrafyaları ekrana getiren yapımda, çarpıcı görüntüler izleyiciyi ekran başına kilitleyecek. Kuralsız Sokaklar'ın bu akşamki durakları, Irak, Rusya ve Bolivya…

BU PAZARDA ÇUVAL ÇUVAL PARA VAR

Kanal D'nin Türk televizyonlarında bir ilk olan formatı Kuralsız Sokaklar'ın bu haftaki bölümünde ilk durak Irak Erbil… Erbil pazarına çevrilen kamera ilginç anları kaydedecek. Tonlarca paranın döndüğü, insanların çuval çuval paralarla dolaştığı, döviz bürosu havasındaki 'Para Pazarı'ndaki enteresan görüntüler şaşırtacak. Yolculuk, sınır komşumuzdaki röportajlar ve yerel lezzetlerin tadımıyla devam edecek.

RENGARENK FESTİVAL

İzleyicileri etkileyen coğrafyaları keşfeden Kuralsız Sokaklar'ın ikinci durağı; Rusya… Petersburg'un lüks ve eğlenceli gece hayatının izleyiciyle buluşacağı yapımda, Türk turistlerle röportajlar da ekrana gelecek. Keşfin ikinci gününde meşhur Fontanka Nehri'nde herkesin rengarenk ve farklı kostümler giydiği Sup Festivali'nde, kürek çeken Mert Öztürk, deneyimlerini paylaşacak. Gezi, Rusya semalarındaki helikopter turuyla son bulacak.

CADILAR PAZARI ÇOK ŞAŞIRTACAK

Kuralsız Sokaklar'ın son rotası ise Bolivya… Bolivya'nın yönetimsel başkenti La Paz sokaklarını keşfe çıkan Öztürk, ulaşımın teleferiklerle yapıldığı, yüksekte kurulmuş şehirde yerel pazarı dolaşacak. Kameranın 'Cadılar Pazarı' olarak anılan bölgeye çevrilmesiyle izleyici sıra dışı ve ilginç görüntülere şahit olacak. Bu pazarda sihirler havada uçuşurken dilekler dilenecek, adaklar adanacak. Mistik görüntülerin hafızalara kazınacağı farklı deneyimler, izleyiciyi ekrana bağlayacak.

Kanal D'nin televizyon dünyasına kazandırdığı Mert Öztürk'ün sunduğu Kuralsız Sokaklar, bu akşam 20.00'de Kanal D'de.