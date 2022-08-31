Kurtlar Vadisi'nin Abdülhey'i geri dönüyor! İşte rol alacağı yapım - Son Dakika
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Kurtlar Vadisi'nin Abdülhey'i geri dönüyor! İşte rol alacağı yapım

31.08.2022 23:34

Kurtlar Vadisi dizisinin sevilen karakterlerinden olan Abdülhey Çoban, TRT için çekilen Teşkilat-ı Mahsusa Trablus dizisinin kadrosuna dahil oldu.

Türkiye'de bir dönem sokakların boş kalmasına neden olan Kurtlar Vadisi dizisinin unutulmayan karakterleri arasında yer alan Abdülhey Çoban'ı canlandıran Kenan Çoban, yeniden ekranlara dönüyor. Çoban, TRT için çekilenTeşkilat-ı Mahsusa Trablusdizisinde rol alacak.

SIRA GECESİNE KATILDI

Eskişehir'in Alpu ilçesinde kurulan platoda yeni dizi çekimi için kamera karşısında geçen Kenan Çoban, boş vakitlerinde Eskişehir'i geziyor. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği ünlü oyuncu Ciğerci Aziz'de düzenlenen Urfa sıra gecesine katıldı.

TÜRKİYE'DE İLK OLACAK

Yeni bir dizi çekimi için geldiğini ifade eden ünlü aktör Kenan Çoban, kenti tanımaya ve öğrenmeye çalıştıklarını dile getirdi. Sahne çekimleri haricinde genellikle vaktinin çoğunu Ciğerci Aziz Usta'da geçirdiğini aktaran Çoban, Teşkilat-ı Mahsusa Trablus adlı projenin Türkiye'de ilk defa yayımlanıp çekileceğinden bahsetti. 1911'de Trablus bölgesinde geçen ve gerçek bir hikâyeden esinlenen projeyi anlatan Çoban, "Yaklaşık bir ay daha Eskişehir'deyiz ve daha sonrasında ise kalan çekimleri İstanbul'da tamamlayacağız" şeklinde konuştu.

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Kurtlar Vadisi, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kurtlar Vadisi'nin Abdülhey'i geri dönüyor! İşte rol alacağı yapım - Son Dakika


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